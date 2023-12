“Lo mejor sería que se lo llevaran por delante”: dicen por joven que hace pirueta y pone en peligro el Tranvía de Medellín

A través de las redes sociales se conoció un video en el que aparece un joven haciendo una pirueta o maniobra peligrosa con su bicicleta mientras conduce de frente contra uno de los vagones del Tranvía de Medellín. Las imágenes evidencian cómo el joven, que es acompañado por el que graba y que presuntamente también se moviliza en bicicleta, levanta la bicicleta en una llanta y se va contra el vagón.

En las imágenes se observa al joven que monta la bicicleta en una rueda y que se lanza de frente contra el vagón del Tranvía, que le hace luces y que probablemente tuvo que frenar para evitar atropellarlo.

Joven arriesga su vida y la de los usuarios del Tranvía de Medellín

El video fue publicado por Denuncias Antioquia con el que piden que las autoridades traten de ubicar al joven irresponsable que puso en riesgo su vida y la de los usuarios del sistema del Tranvía, al realizar este tipo de maniobras peligrosas.

Para denunciar este sujeto irresponsable Poniendo en riesgo la seguridad de el y la de todos los pasajeros. pic.twitter.com/U7r779G9hh — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 12, 2023

Los comentarios de los usuarios de internet no se hicieron esperar: “Los papás no le dieron su buena muenda cuando era chiquito y estos son los resultados”, “Dónde está la Policía para imponer una multa?”, “Que cambio climático ni que nada, la humanidad se extingue así misma”, “Del civismo que tanto alegaban los paisas, ya no queda nada. Esa ciudad está manga por hombro” y “Después se quiebra el culo y la culpa es de los demás, nunca de él”.

Además, dijeron que: “Si queda hecho tapete no se pierde mucho, hay que tener un nivel neuronal inexistente como para que actúe así”, “El resultado de las redes sociales. Estos pelaos por hacer videos para sus redes hacen lo que sea” y “O sea, un día normal en Medellín por esos lados”.