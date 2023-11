Por presunto maltrato a su equipo de trabajo formulan cargos contra la representante Susana Boreal

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la representante a la Cámara, Susana Gómez Castaño (conocida como Susana Boreal), y al asesor de su Unidad de Trabajo Legislativo, Christian David Guzmán, por el presunto trato irrespetuoso contra varios miembros de su equipo.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, al parecer, la congresista y su pareja sentimental posiblemente incurrieron en conductas con las que pudieron causar ofensas y perjuicios a miembros de su grupo de trabajo al descalificar sus labores, ignorarlos, minimizarlos y solicitarles préstamos de dinero y de bienes que luego no devolvía.

De igual manera, la Entidad indicó que se pudo configurar la vulneración de los presupuestos mínimos de conductas exigibles a la dignidad del cargo ostentado por la congresista y el asesor con el aparente uso de un lenguaje manipulador y de menosprecio sobre el trabajo y opiniones de los colaboradores, entre otras denuncias que hicieron personas que estuvieron vinculadas al mismo entre agosto de 2022 y enero de 2023.

El Ministerio Público adujo que con su presunto comportamiento Gómez Castaño y Guzmán Romero pudieron infringir el principio de moralidad, por lo que de manera provisional calificó la conducta como falta grave cometida a título de dolo. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Cabe recordar que en su historia legislativa, la representante ha causado polémica y ha dado de qué hablar pues ha reconocido públicamente que fuma marihuana, lo cual ha llevado a más personas a cuestionarse si toma las decisiones bajo el efecto de esta droga, además de eso, asistió a menos de la mitad de las plenarias en la legislatura pasada.

Entre las denuncias de sus extrabajadores por maltrato laboral, varias personas denunciaron que los pagos no eran cumplidos, que prometía cosas y no las cumplía, que los regañaba o que no les suplía las necesidades básicas como la alimentación en largas jornadas laborales.