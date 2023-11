Tarjeta Cívica de Karol G: así podrá obtener este pase para el Metro de Medellín

El Metro de Medellín sorprendió a todos los fanáticos de Karol G y lanzó una tarjeta cívica conmemorativa de la artista paisa que por estos días estará de concierto en la ciudad con el ‘Mañana será bonito fest’. Le contamos cómo puede acceder a una de ellas antes de que se acaben.

Los fanáticos de Karol G no estarán listos para su concierto el 1 y 2 de diciembre si no tienen esta tarjeta, que será edición limitada. Y si no va al evento, al menos le quedará de recuerdo esta tarjeta rosada con el logo del ‘Mañana será bonito fest’.

Esta edición fue posible gracias a la colaboración de la artista paisa con la empresa de servicio de transporte. Por eso el Metro de Medellín explicó que tanto la tarjeta, como el tren con motivo de “Mañana Será Bonito Fest” que rueda desde la semana pasada en la línea A y que fue pagado por la artista, hacen parte de los ingresos no tarifarios que gestiona el Metro de Medellín con alianzas comerciales de este tipo.

Para comprarla, deberán dirigirse hasta las estaciones del Metro de Poblado, Estadio y Universidad. Ahí, pagarán un valor de 10 mil pesos, sin recarga.

Son unidades limitadas, así que tenga en cuenta esto:

Solo se venderá una tarjeta Cívica por persona. Aunque la tarjeta vale 10 mil pesos, tendrá que recargarla si v a a viajar en el sistema.

Para el concierto, los puntos de recarga y venta de la tarjeta estarán habilitados desde las 4:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Esta tarjeta Cívica es eventual, por lo que solo puede recargarse en puntos de venta en estaciones Metro y puntos de recarga externa (Gana).

La venta de tarjetas está disponible hasta agotar existencias.