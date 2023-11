¿Quién paga por marcar los vagones del metro de Medellín con la publicidad de “Mañana será bonito fest”?

Este jueves, 16 de noviembre, el Metro de Medellín publicó las imágenes de cómo quedó un vagón del Metro con toda la publicidad de “Mañana será bonitos fest” de Karol G. De inmediato en las redes sociales se desato una polémica entre los seguidores y quienes no comparten este tipo de publicidad en el principal medio de transporte masivo de la ciudad.

Uno de los primeros cuestionamientos que se hacen los usuarios del internet y del Metro de Medellín es ¿Quién hace la inversión para marcar de esta manera los vagones del metro?

El Metro de Medellín aclara quien paga por la publicidad de “Mañana será bonito fest”

Luego de que en las redes sociales se comentara que la empresa era la que financiaba la transformación de los vagones del Metro, Publimetro Colombia confirmó que no es así y que esto corresponde a una alternativa comercial del sistema de transporte férreo de Medellín.

“Este tren con motivo de “Mañana Será Bonito Fest” no fue pagado por la Empresa. Hace parte de los ingresos no tarifarios que gestiona el Metro de Medellín, en este caso fue pagado por la artista”, le dijo a Publimetro el Metro de Medellín.

Algunos de los comentarios de los usuarios de internet a la publicación del Metro son:

“Tener que ver todo lo referente a esa señora en contra de mi voluntad”, “Y creamos espacios para visibilizar a los artistas emergentes de la ciudad?”, “Menos mal no uso metro....”, “Te amo metro, los comentarios que traen mala energía déjalos ir, como los pasajeros que dejas en hora pico”, “La gente si crítica... Si no les gusta pues bien... Chévere pa’ los gustos los colores... La verdad esta señora con su concierto genera mucho empleo a muchas personas!! Así que bienvenido todo lo que contribuya!”, “Es que nadie ha podido entender la magnitud de evento. Literalmente algo que no se ha visto nunca en la ciudad, no es un simple concierto. Obvio le van a dar publicidad en todo lado”.