¿Casualidad? Agente de tránsito que denunció acoso laboral fue atacada por hombres armados

A través de las redes sociales se conoció un video que habría sido grabado por el compañero de la agente de tránsito que hace pocos días había denunciado ser víctima de acoso sexual y laboral por su condición laboral. Este viernes, 24 de noviembre, fue víctima de dos hombres que los atacaron y la golpearon y la hirieron en la cara. El hecho se registró en San Cristóbal, corregimiento de Medellín.

El agente que acompañaba a la uniformada grabó lo que sucedió poco después e indicó que dos hombres los agredieron luego de haber recibido la orden de ir hasta ese punto, en donde se hacía necesaria la presencia del tránsito.

Agente de tránsito que denunció acoso sexual y laboral fue golpeada

“Dos hombres nos agredieron acá con arma de fuego. Nos acaba de agredir en la entrada al Patio. Nos llamaron a un caso reportado por la central. Se nos robaron las pertenencias, a la compañera la agredieron, le dieron unos golpes en la cara y las palabras que le dijeron: “se metió con el que no debía”, relata el uniformado mientras muestra el estado en el que quedó la uniformada.

El mismo agente pide que se haga pública la situación, “esto no puede seguir pasando con los agentes de tránsito. Se nos llevaron las pertenencias, se llevaron un radio de comunicaciones y las llaves de la motocicleta. La compañera está reventada”.

Agentes de tránsito agredidos en san cristobal...casualmente es la femenina que denunció al subcomandante de tránsito de medellin. pic.twitter.com/GIsCKHDDTv — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 24, 2023

Los usuarios de internet no dudaron en comentar el hecho diciendo que: “El autor intelectual es alias “barriga de tula””, “Blanco es gallina lo pone... ese subcomandante la envío a que la aporrearan”, “Bueno Las palabras que le dieron fueron claras. En algún momento encontrarán la horma del zapato” y “Por Dios no hay derecho llegar a esos límites respetar la autoridad y más a una mujer sea del cargo que sea prima el respeto no estoy de acuerdo llegar al maltrato físico con las mujeres”.