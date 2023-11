Muy valiente: Agente de tránsito de Medellín denunció a su jefe delante de todos sus compañeros

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se observa la valentía de una uniformada de la Secretaría de Movilidad de Medellín, que cumpliendo con el requisito del jefe en el que indicaba que las denuncias se debían hacer durante la reunión de todos los agentes de tránsito, lo denunció a él.

La agente se armó de valor para hablar delante de todos sus compañeros y como dijo: “para evitar que se armen chismes de pasillo”, decidió hacer la denuncia pública.

Agente de tránsito denunció a su jefe delante de todos sus compañeros

“El día de hoy quiero hacer una denuncia pública. Usted dice que este es el escenario para hacer las denuncias. La denuncia en este momento es contra usted señor Bayron Correa. Espero que todos sean testigos, para que no se formen chismes de pasillo, ni murmullos y se pueda tergiversar la información con otras personas. Ojalá graven y se les quede grabado todo lo que les voy a decir”, inició diciendo la agente.

Luego dijo que “la denuncia es contra usted señor Bayron, está entre acoso sexual y laboral. Este es el tope. Tiene que haber un precedente y a usted alguien le tiene que hablar, porque acá hay un ambiente de miedo, de terror contra usted, porque para hablar con usted primero se tiene que hablar con los 20.000 asistentes que tiene si está de buen humor o no”.

La uniformada aseguró que las personas por temor no se atreven a decir las cosas, lo que considera que no es justo.

“Se montó una persecución contra mi persona y contra mi pareja, que es Luisa. Me parece el colmo, triste y denigrante, que estoy afectada física, psicológica y mentalmente. En este momento tengo nauseas. Me siento discriminada, atacada por usted, que es la persona que nos debería proteger. Tener que venir acá a exponer mi condición sexual, eso es denigrante. ¿Por qué hace una persecución contra mi pareja y contra mí?”, le cuestionó la agente a su superior.

Según el relato las mujeres por ser pareja no estaban siendo asignadas para trabajar, es decir, no las estaban teniendo en cuenta para los turnos laborales.

En un momento en el que el superior decidió hablar, fue cuando la uniformada indicó que cuando llegaba a su oficina este la saludaba casi dándole un beso en los labios.

“¿Ah entonces estoy es detrás de usted?”, dijo, a lo que la uniformada le respondió: “sí señor”; por lo que agregó ”Ay juemadre, ¡Qué miedo! porque detrás de usted no estoy. Sexualmente no estoy detrás de usted”.

Luego la uniformada le insistió para que explicara el por qué no la había nombrado para el turno y este respondió: “Porque no quiero nombrarla. No quiero ni la voy a nombrar. Porque no me dio la gana”.

Agentes de tránsito de MEDELLÍN, hacen Denuncia pública, al comandante de tránsito de MEDELLÍN, por persecución laboral, al parecer por su orientación sexual. pic.twitter.com/LfOlPYdjaZ — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 16, 2023

Respuesta de la Secretaría de Movilidad ante la denuncia

A través de un comunicado indicó que: “Con relación al vídeo que circula por redes sociales en donde una agente de tránsito realiza una denuncia por presunto acoso laboral y sexual, la Secretaría de Movilidad se permite informar que, una vez conoció el caso citó a los implicados para conocer la situación y se les informó sobre los trámites respectivos que deben adelantar en temas penales y disciplinarios para determinar la veracidad de los hechos denunciados”.

Además, se refirió a la asignación de turnos para los servicios de los agentes de tránsito, uno de los reclamos de la denunciante.

“Con relación a la asignación de turnos para los agentes de tránsito, estos se realizan de acuerdo con la necesidad del servicio en el Distrito de Medellín. De presentarse algún evento, situación de movilidad o imprevistos en las vías que requiera la presencia de más agentes de tránsito, se dispondrá del personal de acuerdo con el requerimiento”, indicó la Secretaría.