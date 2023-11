¿Aumentó el nivel de intolerancia? En Itagüí se pasó del centro de la moda a ring de boxeo

El nivel de intolerancia parece que está por las nubes y así quedó una vez más evidenciado a través de las redes sociales en donde se publicó un video en el que en el centro de la moda de Itagüí, al sur de Medellín, dos hombres se agarraron a golpes y lo convirtieron en un ring de boxeo.

Aunque se desconocen los motivos de la pelea, lo cierto es que los transeúntes se vieron sorprendieron con el fuerte enfrentamiento entre dos hombres que, al parecer, la única forma que encontraron para solucionar sus problemas fue a golpes.

Fuerte pelea entre dos hombres en el centro de la moda de Itagüí

El video fue publicado a través de la cuenta de X o Twitter de Denuncias Antioquia, en donde se observa a los dos sujetos dándose golpes a plena luz del día y ante la mirad de los transeúntes.

Nos reportan un caso de intolerancia en itagui por el centro de la moda. 2 sujetos se agarraron a Golpes pic.twitter.com/E8qkiEZedp — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 22, 2023

Los usuarios de internet no dudaron en pronunciarse al respecto haciendo todo tipo de comentarios: “He visto peleas más emocionantes en un jardín de niños”, “El sapo de rojo cruzó corriendo solo para ir a ver en 4k”, “Manos arriba, postura decente (depronto en ocasiones muy abajo), empate en mis tarjetas”, “como debe ser, a mano limpia”, “Se valora que fue a puños… eso casi no se ve, como hombres… muy bien hecho” y “¿Adivinen la nacionalidad? Mantienen trabajando ahí invitando la gente a las bodegas de Jeans. Mientras tanto @MigracionCol tomando tinto en las oficinas. Nos invadieron”.

“Excelente pelea kinboxing”, “Nada más encantador que deleitarse con esa burda escena, acompañada de esa burda música de fondo. Todo tiene su coherencia armoniosa…”, “Y por qué les gusta ver pelear, qué les parece de interesante”, “Gonorrea de sociedad, hpta nadie separa a estos manes prefieren grabar que llamar el cuadrante sabiendo que de estas peleas quedan tragedias”.