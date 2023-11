“No tengo miedo porque hablo por esos colombianos indignados, decepcionados”: Jota Pe Hernández

Jota Pe Hernández, senador de la República y reconocido como el Bukele colombiano, en su más reciente paso por Medellín habló con Publimetro Colombia del acuerdo con el ELN, su gestión, la oposición al gobierno de Gustavo Petro y sus propuestas.

Un hecho que marcó al país fue el secuestro por parte del ELN del padre del jugador de la Selección Colombia, Luis Díaz, ¿cómo ve la situación actual?

Ahí tenemos una muestra del perjuicio que está ocasionando Gustavo Petro con esos falsos diálogos, no solo con el ELN sino con las disidencias de las Farc, yo lo he venido diciendo en la comisión primera y en la plenaria del Senado, que estos diálogos no sirven más sino para darle a ellos la oportunidad de que sigan avanzando tanto en el territorio como en el fortalecimiento de sus estructuras. Ahí está que sientan un nuevo proceso de paz con disidencias de las Farc, ¿entonces qué pasó con el proceso de paz que firmó en la Habana, en el periodo presidencial de Juan Manuel Santos? Todos estos procesos de paz lo que hacen es que estos grupos guerrilleros se pasen la ley por la faja y miren lo que acaba de pasar con el papá de nuestro futbolista Luis Díaz.

Dicen que en el acuerdo con el ELN dentro de la Paz Total estaba el no secuestro, ¿es así?

Es mentira. Nunca en las reglas estuvo eso. Hay pruebas, yo tengo pruebas, que el ELN le dijo al gobierno que ni siquiera iba a entregar las armas y que no van a dejar de secuestrar porque es una forma de financiarse y aún así el gobierno de Gustavo Petro o mal gobierno, para decirlo de forma correcta, les sigue dando a ellos gabela y beneficios.

Usted se ha caracterizado por publicar en sus redes lo que hace en el Senado y muchos lo comparan con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ¿qué significa eso para usted?

Sencillamente, durante décadas los políticos llegan a diferentes órganos de poder, en este caso al Congreso a hacer lo mismo que hacen todos los politiqueros. Cuando llega alguien diferente claramente llama la atención en el país y es lo que yo estoy haciendo, soy el único congresista de mi partido que no se ha reunido con Gustavo Petro ni para pedirle puestos ni para pedirle ningún ministerio, ningún departamento. Eso llama la atención en la gente, que tenemos nosotros la autonomía de poder hablar y poder hacer el control político que nos corresponde con contundencia de manera innegociable, como no lo pueden hacer otros congresistas porque sí están comprometidos, están enmermelados. Entonces, es bueno que los colombianos lo estén viendo y lo estén reconociendo.

¿Cuáles son los proyectos en los que está trabajando para presentar próximamente?

Son varios los proyectos que tenemos nosotros radicados y en cola para radicar en estos tres años que nos quedan de Congreso. Ahorita tenemos en curso lo que es el proyecto de reducción del salario para los congresistas, el proyecto del tránsito que radicamos el 20 de julio para que no sigan cometiendo injusticias con los conductores, al llevarse 12 motos en una grúa, rayarlas, partiles los espejos, queremos que se lleven las que realmente quepan, que no cobren los patios los fines de semanas y festivos porque no están laborando. Tenemos el proyecto de un bozal que salva vidas, que es para prevenir que estos perros de raza especial sigan asesinando. Hace unas semanas un perro asesinó a otro bebé y tenemos decenas de casos que ocurren diariamente. Tenemos un proyecto para el uso de los vapeadores para que en espacios cerrados no se consuma sino que sea en espacios abiertos.

Usted se enfrenta al petrismo de manera frontal, ¿ha sentido miedo por las amenazas de los más radicales?

Yo no solamente me enfrento al petrismo, también estoy haciéndole frente y levantando la voz en alto contra los grupos guerrilleros como las disidencias de las Farc y el ELN. No tengo miedo porque siento que esta es una posición que me la ha dado Dios y tengo una misión importante en el Congreso de la República y es hablar por esas personas que no tienen voz, por esos colombianos indignados, decepcionados y voy a seguir haciéndolo. Ellos lo saben que cuando alzo mi voz es porque no tengo miedo ni nada qué temer.

¿Qué le dice a los jóvenes del país?

Que me miren bien, para que se den cuenta que sí se puede hacer una política de manera incorruptible, de manera honesta, innegociable, inamovible y que hagan lo mismo, porque el día que los escenarios de poder se transformen, las asambleas, los concejos, las gobernaciones, las alcaldías, el congreso y aún la presidencia, este país comienza a cambiar. Mientras sigamos eligiendo a los mismos politiqueros corruptos, ellos se sigan repartiendo el presupuesto, se sigan repartiendo el país y Colombia más jodida que antes.

La frase

“Soy el único congresista de mi partido que no se ha reunido con Gustavo Petro ni para pedirle puestos ni para pedirle ningún ministerio, ningún departamento. Eso llama la atención en la gente”, Jota Pe Hernández, senador de la República.