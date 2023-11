Juan Carlos Upegui dijo que pedirá investigación por supuestos dineros del narcotráfico en campaña de Federico Gutiérrez

A través de su cuenta de X o Twitter, Juan Carlos Upegui, segundo en las elecciones a la Alcaldía de Medellín y quien aceptó ser el concejal de la oposición, publicó un mensaje en el que advirtió que le hará la solicitud a la Fiscalía General de la Nación para que investigue los supuestos ingresos de dineros del narcotráfico a la campaña de Federico Gutiérrez.

Según Upegui escribió: “Pediré a la Fiscalía investigar si dineros del narcotráfico ingresaron a la campaña de Federico Gutiérrez”.

Pediré a la Fiscalía investigar si dineros del narcotráfico ingresaron a la campaña de Federico Gutiérrez. — Juan Carlos Upegui (@JuanCaUpeguiV) November 7, 2023

Puede leer: “Lideraré la oposición”: Juan Carlos Upegui aceptó la curul en el Concejo de Medellín

Upegui pedirá a la Fiscalía que investigue a Federico Gutiérrez

La solicitud surge luego de conocerse que existiría la posibilidad de que a la campaña de Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín, hubiesen entrado aportes a la campaña de una empresa bananera que estaría relacionada con envíos de droga al exterior.

Los usuarios de internet reaccionaron ante la publicación diciendo que: “Típico de mal perdedor, supere la monumental derrota”, “El cinismo del combo de Quintero no tiene límites”, “Ya es hora de aceptar la derrota Upegui”, “La Fiscalía está ocupada investigando lo mismo en la campaña de Petro” y “Jajajajaja hay que revisar si usted es apto para ocupar el cargo que le regalaron por tan pobre votación. Estará también tomando del mismo café en las mañanas?”.

Además, dicen que; “No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas Lo que si tengo certeza es que eso no lo investigara la mejor Fiscalía de la historia”, “¿Y los dineros de los contratistas de la Alcaldía que entraron a su campaña? No pierda la ida y haga las dos denuncias de una vez”, “Pero toca esperar hasta el próximo año porque si hay algo que ha hecho el Fiscal actual ha sido proteger a Federico” y “Eso es con toda no se debe aceptar ese adefecio en la Alcaldía NARCOTRA-FICO”.