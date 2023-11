Abren convocatoria para Gammers en Medellín, competirán en FIFA, Fortnite, Gran Turismo y más

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, Inder, anunció la apertura de la convocatoria para Gammers 2023, en la que podrán participar niños, niñas y jóvenes de la ciudad. En esta oportunidad podrán competir en juegos como FIFA, Fortnite, Gran Turismo y más. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de noviembre.

Los niños, niñas y aficionados que deseen participar en Gammers 2023, pueden inscribirse de manera gratuita a través de la plataforma SIMÓN, a partir del martes 7 de noviembre a las 12:00 del medio día y hasta el 17 del mismo mes.

Puede leer: Joven ecuatoriano vivió una travesía para poder estar en el primer concierto de RBD en Colombia

Convocatoria para Gammers 2023

“Gammers es el evento más grande que desarrollamos desde el área de recreación, especialmente por la evolución en el deporte y la recreación. Dispondremos de las plataformas de diferentes juegos interactivos, en deportes, roles, para avanzar en las dinámicas que la política pública del deporte, la recreación y la actividad física del Distrito tiene establecidos para todos los ciudadanos”, dijo Mauricio Córdoba Arboleda, líder del área de Recreación y subdirector encargado de Fomento Deportivo del Inder Medellín.

Los gammers podrán competir en: FIFA, Fortnite, Valorant, League of Legends, Super Smash Bros, Gran Turismo, Chess Virtual y Just Dance.

La condición para poder participar es que sean personas mayores de 10 años en adelante, excepto FIFA y Just Dance, juegos en los que podrán participar todo tipo de público.

“Esta es una experiencia que me ha gustado mucho, llevo 5 años participando en gammers, y es de lo que me encanta que haga la Alcaldía porque hace que los jóvenes tengamos otra forma de participar en los deportes, no con los clásicos, sino algo más interactivo. El Inder siempre está presente en estos campos, convoca y nos apoya con los lugares, las consolas, y siempre están muy presentes para nosotros como participantes”, dijo Jacobo Del Río, practicante de Just Dance.

Los juegos interactivos del área de recreación del Inder Medellín es la encargada del evento, por el que ya han pasado de atender 1391 usuarios al inicio de este año a 3069 en su mes de mayor atención.

En esta versión se espera que asistan más de 5000 personas entre jugadores inscritos y el público en general.