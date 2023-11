Joven ecuatoriano vivió una travesía para poder estar en el primer concierto de RBD en Colombia

Eduardo Santana es un joven ecuatoriano de 29 años que armó maletas y emprendió su primer viaje internacional por tierra para cumplir uno de sus mayores deseos: estar en un concierto de RBD. Los tres días de viaje, las horas sin dormir y el recorrido de caminos desconocidos valieron la pena, su sueño se hizo realidad.

La travesía empezó en Quito en donde tomó un bus que lo llevó a Rumichaca, hizo migración y por primera vez salió de su país. Desde allí siguió a Ipiales y desde Pasto compró un vuelo para llegar hasta Medellín.

“Llegué el jueves en la noche para poder venir a ver a RBD, porque era un sueño que tenía desde cuando era un niño. Ahora que tengo la posibilidad, porque antes era muy pequeño y no podía, que soy independiente y he crecido puedo ver todo el crecimiento y la madurez de los artistas que son, y eso es lo que me ha dado el entusiasmo de venir acá a apoyarlos y sobre todo, cumplir este sueño que tuve desde que era un niño”, dijo Eduardo a PUBLIMETRO COLOMBIA.

Concierto de RBD: el sueño cumplido

Este ingeniero de minas, que está haciendo un master en prevención de riesgo y dirección de gerencia, viajó sin el permiso de su trabajo y dice que “no me importa, porque el sacrificio lo vale. Todo este esfuerzo que he hecho es por todas las ganas que he tenido de estar acá, de conocer, de sentir este sentimiento y de vivir esta experiencia que es única, porque nunca más se va a volver a repetir. Vivo solo y mi familia me apoya. Lo hago por RBD, porque los amo y sé que en mi vida quedará grabado para siempre”.

Aunque en medio del viaje se perdió en el aeropuerto y también botó dinero, está feliz de la experiencia que pudo vivir. “Me pasaron un montón de cosas, pero a la final me llevo esta experiencia porque fue la primera vez que salí de mi país a un concierto al que quería ir desde niño y que logré con todo mi esfuerzo”.

Dentro de las canciones que más deseaba escuchar estaban ‘Enséñame’ y ‘Un poco de tu amor’, que a esta última la considera como un símbolo de la agrupación, “el primer disco es para mí el más importante, porque yo estaba en la escuela. La última que sacaron que también me gusta es ‘Cerquita de mí’”.

En total el viaje le costó aproximadamente 400 dólares (cerca de 1.595.000 pesos), teniendo como ventaja que su país es dolarizado. “Para nosotros que tenemos la moneda del dólar es bastante conveniente”, dijo.

Desde Bogotá y Armenia

Stephania Cárdenas viajó desde Bogotá y también asegura que la experiencia fue una aventura. “Fue una travesía llegar a este concierto de Rebelde. Viajé en una buseta pequeña, ni siquiera era un bus grande, fueron 12 horas de viaje, llegué en la madrugada y estoy muy contenta”.

Desde Armenia viajó María Alejandra, que contó que “estábamos programados desde el día que anunciaron que había concierto en Colombia, a primera hora el día de la preventa estuvimos ahí y logramos conseguir nuestras boletas, programar el hospedaje y el transporte, porque nos vinimos en transporte particular. También fue una travesía, porque en total fueron 11 horas de viaje, nos vinimos a las 5 de la tarde y llegamos a las 4 de la madrugada”.

Ambas coincidieron en que llegar a ser asistentes del primer concierto de RBD en Colombia, después de 18 años de haber hecho su primer concierto internacional en Medellín, les costó cerca de 1.500.000 en promedio por persona, incluyendo las boletas, el viaje y el outfit.

