Accidente que involucró a dos influenciadores colombianos dejó una víctima: el motociclista murió

El pasado 22 de octubre ocurrió un grave accidente en las vías de Rionegro, Antioquia, entre un vehículo de alta gama y una motocicleta. En el hecho, el conductor de la moto terminó gravemente herido y dos influenciadores colombianos terminaron envueltos por culpa del carro.

Y es que, tres días antes, el 19 de octubre, la influencer Yulieth Gómez publicó un video en el que aseguraba que acababa de comprar un Volkswagen Jetta, el mismo que protagonizó el accidente.

También le puede interesar: Programe su regreso a casa: encapuchados protagonizan disturbios en la Universidad Nacional

“Me lo prometí, mis bebés. Mi primer sueño cumplido. Gracias a Dios primeramente y a todos ustedes por ese apoyo incondicional que me han brindado. Prometo seguir con la misma humildad que me caracteriza, no los voy a defraudar”, dijo en su momento.

Con lo que no contó la influencer es que su carro terminara chocando con un hombre, identificado como Nevardo Adrián Mazo, que fue trasladado a una clínica por la gravedad de sus heridas.

Pero tras conocerse este hecho que involucraba a la mujer y su supuesto vehículo, apareció el verdadero dueño. Se trata de otro influencer llamado VIP Vega, quien reconoció en un video que él iba conduciendo el carro en el momento del accidente.

Además, aseguró que ese Volkswagen se lo prestó a su amiga para que hiciera el video.

Según su testimonio, él conducía a 30 kilómetros por hora cuando sintió el impacto de la moto, pero las autoridades aún no han confirmado esta versión.

Finalmente se supo que este domingo 29 de octubre falleció Nevardo Adrián Mazo producto de las complicaciones que presentó luego del accidente.