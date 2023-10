Con histórica votación Andrés Julián Rendón se convirtió en el nuevo gobernador de Antioquia

Andrés Julián Rendón Cardona, nació en Rionegro, oriente del departamento de Antioquia, y a sus 45 años logró convertirse en el gobernador de Antioquia con una votación histórica con 944.239 votos, superando a Sergio Fajardo que había logrado 925.000 sufragios.

Estudió Economía, especializó en Regulación Económica en la Universidad EAFIT, hizo la maestría en Economía en la Universidad de los Andes y luego viajó a Estados Unidos en donde se graduó como magíster en Administración Pública en la Universidad Americana de Washington D.C.

Tiene tres hijos Emiliana, Abigaíl y Salvador, esposo de Susana e hijo de Orlando y Beatriz. Asegura que el único exceso que le permitieron en su casa fue el amor y el estudio.

En el 2001 fuer elegido como concejal de Rionegro y al terminar su periodo trabajó en el Ministerio de Hacienda como Asesor de la Dirección de Política Macroeconómica, y en la Oficina de Asesores del Gobierno en Asuntos Cafeteros, como Economista. Después fue nombrado como Subdirector Financiero Nacional de Corpoica- hoy Agrosavia-.

Fue secretario de Gobierno de Antioquia de Luis Alfredo Ramos entre el 2008 y el 2011, período en el que estuvo como Gobernador Encargado en 11 oportunidades. Después elegido como alcalde de Rionegro en el período 2016-2019.

Nuevo gobernador de Antioquia

El pasado domingo, 29 de octubre, fue elegido por los antioqueños como gobernador para el periodo 2024-2027.

“Quiero agradecer al hombre de la mano firme y el corazón grande, a todos como Federico Gutiérrez y su partido creemos, que con tanto cariño confiaron en este proyecto, para que de la mano de los antioqueños trasformemos nuestro departamento, recuperemos nuestro liderazgo, aliviemos nuestros dolores e impulsemos un sin numero de temas que están por resolver”, dijo Rendón como gobernador.

Luego dijo que “Estamos en tiempos de incertidumbre y de zozobra, no es un secreto. Los desafíos a los que nos enfrentamos son reales y muy serios, pero los antioqueños no dejamos el futuro al azar, el futuro lo construimos juntos, no les anteponemos peros a la adversidad, ese es nuestro talante. Somos luchadores, pujantes y persistentes. ¡Los antioqueños solo nos arrodillamos ante Dios!”.

También se refirió a que como antioqueños tienen que hacerle honor a sus antepasados, a los arrieros, que fueron los que abrieron el camino para entregarle a sus hijos una tierra para sentirse orgullosos.

“Entreguémosle a nuestros hijos una tierra de la cual se sientas orgullosos, un mejor lugar para vivir. Por lo contundente que fue el apoyo de los antioqueños en esta victoria y hablar de Fico, porque Medellín habló con contundencia. Medellín le dice adiós al pasado. Nuestra capital volverá a florecer. Si Antioquia cambia, cambia el país. Estamos demostrando que si Antioquia resiste, Colombia se salva”, agregó.

Principales banderas de Rendón para Antioquia

En Seguridad propone recuperar el control territorial, y la convivencia llevando la autoridad a los corregimientos de Antioquia, con Inspecciones y Comandos de Policía; “construyendo bases militares en los ríos Nechí, Cauca y en el Golfo de Urabá; creando 10.000 Frentes de Seguridad urbanos y rurales como redes de apoyo a la seguridad y la convivencia ciudadana; montando 5.000 cámaras de seguridad de última tecnología. Con liderazgo, determinación y estrategias gerenciales, vamos a abanderar la lucha contra la criminalidad”.

Propone aumentar la Inversión desde la confianza generando conectividad física y digital en todo el Departamento: “recuperar y ampliar los 5.000 km de la red vial secundaria, los cuales están a cargo de la Gobernación; habilitar permanentemente no menos de 10.000 km de la red vial terciaria -a cargo de los Municipios; construir una gran red de fibra óptica para la conectividad digital a través de modelo de red neutra; y llevar conexión digital a la ruralidad dispersa”.

En lo social tiene como objetivo acabar con el hambre en Antioquia, “este fenómeno hoy afecta a 1 de cada 3 coterráneos, por medio de la universalización del Programa de Alimentación Escolar, suministrando no menos de dos comidas al día a los 450.000 niños y jóvenes que acceden al sistema público. A esto se llegará por medio de comedores comunitarios complementarios para personas de barrios y veredas aledaños a las instituciones educativas, con énfasis en adultos mayores vulnerables. La seguridad alimentaria es un reto que abordaremos como una prioridad”.

La frase

“Si Antioquia cambia, cambia el país. Estamos demostrando que si Antioquia resiste, Colombia se salva”, Andrés Julián Rendón

La cifra

944.239 es la cifra histórica de votos que recibió Andrés Julián Rendón y que lo llevó a la Gobernación de Antioquia.