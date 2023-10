“Esta semana es la más peligrosa”: Daniel Quintero asegura que la campaña de Fico está desesperada

La campaña electoral para los próximos comicios del 29 de octubre de 2023 en Medellín es cada vez más violenta. Los últimos acontecimientos han dejado en evidencia que de los insultos ya se están pasando a los golpes, como pasó en la batalla campal protagonizada por los seguidores de Albert Corredor. Ahora, Daniel Quintero Calle publicó un mensaje en el que aseguró que hay que cuidar a Juan Carlos Upegui.

En su cuenta de X o Twitter, el exalcalde publicó un mensaje en el que también aseguró que la campaña del candidato Federico Gutiérrez está desesperada.

Daniel Quintero asegura que hay que cuidar a Juan Carlos Upegui

“Esta semana es la más peligrosa. Fico y el resto de las campañas entran en desesperación. La caída del proceso de buen comienzo los dejó sin discurso. En las calles sólo los quieren los malucos del barrio. Recurren a las armas y a la violencia. Hay que cuidar a Upegui”, escribió el exalcalde.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron, “La desesperación es suya, echándole la culpa a FICO cuando el equipo del Albert Corredor fue quien inició la pelea”, “Jajaja jajaja hablando de desesperación. Ustedes la línea ética no solo la corrieron, ya la volvieron damier”, “No Sr, no son los malucos de barrio, mi papá un hombre de bien pensionado, mi mamá una ama de casa respetuosa y llena de amor y yo una docente, esposa y mamá de Militares maravillosos estamos ansiosos de ejercer nuestro derecho al voto hoy más que nunca por Fico”, “No pues, hay que cuidar a un tipo que no ha hecho nada en su vida…. Para evitar que siga haciendo nada. Eso es la definición exacta de gastar pólvora en gallinazo” y “Diga lo que quiera del Buen Comienzo, e incluso lo puede mostrar como un éxito en el papel, pero a la sobrina le dan en la escuela un refrigerio más bien regular. Al parecer se robaron la plata y por eso no alcanza; Y luego está el programa de centro vida hogar gerontológico”.