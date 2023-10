Juan Camilo Pulgarín fue a celebrar su cumpleaños y terminó en medio de batalla campal de Albert Corredor

A través de las rede sociales el reconocido influenciador, Juan Camilo Pulgarín, que saltó a la fama con la parodia de Las Cardachians y a través de su cuenta personal en Instagram registró la batalla campal que se desató entre los seguidores del candidato a la Alcaldía de Medellín, Albert Corredor.

El hechos se registró en la noche de este martes, 17 de octubre, cuando el influenciador se encontraba en un restaurante en compañía de sus amigos para celebrar su cumpleaños y se desató la batalla campal.

Puede leer: “Sacaron su lado mafioso”: seguidores de candidatos a la Alcaldía de Medellín protagonizaron riña en El Poblado

Juan Camilo Pulgarín fue testigo de la batalla campal de Albert Corredor en El Poblado

Juan Camilo Pulgarín publicó en sus historias los momentos de pánico que vivió cuando fue testigo de la batalla campal que se desató en un mall de El Poblado.

“Vinimos acá a comer por mi cumpleaños y los guardaespaldas de quién? (le pregunta a una amiga)”, dice y luego al amiga dice: “Corredor”. En ese momento aumentan los gritos al fondo y el influenciador se levanta de la esa asustado y pregunta: “¡¿Eso es bala?!”.

Tanto él como sus amigos presenciaron el fuerte enfrentamiento y asustados trataron de esconderse al ver lo que pasaba. En las imágenes se alcanza a observar cuando se lanzan las sillas y las mesas.

“El chisme es como que vino este man, que se está postulando, Corredor y se agarraron los guardaespaldas. No sé, pero todo esto es muy dramático”, dijo Juan Camilo en la última historia que publicó.

Atención | Batalla campal entre opositores e integrantes de la campaña del candidato a la alcaldía de Medellín Albert Corredor en el Centro Comercial Del Este al finalizar el partido de la selección Colombia. Hasta arma de fuego sacó una persona que estaba allí. pic.twitter.com/3JYd2UU4VT — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) October 18, 2023

Los usuarios de internet se pronunciaron al respecto: “Es increíble como se pelean por un partido político que al final si gana o pierde NUNCA se acordarán de nadie, no hemos podido evolucionar parecemos del siglo pasado”, “El tema es que esa campaña a donde va tira pólvora y eso no solo está prohibido, sino que genera esas incomodidades y la reacción puede ser de este tipo en un lugar que además es inusual que esto se dé” y “La estrategia de Corredor es muy buena: Generar este tipo de incidentes en lugares que acostumbramos a ir los seguidores de Fico. Hay que ser más inteligentes que ellos y no reaccionar pues a falta de argumentos buenos son los escándalos”.