Polémica por la respuesta de Esteban Restrepo sobre sus recursos para comprar millonario apartamento

En el más reciente debate de candidatos a la Gobernación de Antioquia, en el que participó Esteban Restrepo, del partido Independientes, de Daniel Quintero Calle, fue cuestionado por el millonario apartamento que compró en un exclusivo sector de Medellín, que supera los 1200 millones de pesos y que sus ingresos no cuadrarían.

El debate fue realizado por El Colombiano, en el que uno de los editores del periódico regional le formuló la siguiente pregunta: “Tras su paso por la Alcaldía de Medellín, han aparecido denuncias en su contra, como por ejemplo que ha usado carros de la Alcaldía, lo que sería un uso indebido de los recursos públicos. También la compra de un apartamento por el sector de San Lucas avaluado en 1600 millones de pesos, un monto que sin duda pocos podíamos pagar. Además, si su experiencia ha estado en el servicio público, ¿qué explicación le da a los antioqueños por estos gastos?”.

Polémicas respuestas de Esteban Restrepo por compra de millonario apartamento

De inmediato el candidato se puso de pie, dio varios pasos al frente y dijo: “Muchas gracias por la pregunta. Esas preguntas fueron primero titulares de El Colombiano y luego hacen esas preguntas. Chévere venir aquí y decirles de frente que son absolutamente falsas y absolutamente infundadas por parte de este medio de comunicación, el cual todos sabemos que fue comprado por los que se robaron Hidroituango, Conconcreto y otras empresas. Así que ciudadanos, esta elección lo que se plantea es precisamente si se han robado el futuro a ustedes e inventa mentiras todo el tiempo. Eso que les faltó la de hoy y entonces, era decir que yo mismo estoy dañando mis vallas”.

Cuando fue interrumpido por la directora del diario, Luz María Sierra, de manera fuerte le dijo: “no me interrumpa, déjeme contestar. Ustedes me hicieron una pregunta y el que responde soy yo. Respete por favor señora directora. Antioqueños, esta elección vamos a seguir combatiendo a los empresarios corruptos, dueños de El Colombiano y el resto de corruptos”.

La directora intervino y le dijo a Esteban Restrepo que no había contestado las preguntas y le dijo que sus salarios como funcionario público no daría para hacer esa compra.

“Hoy me desembolsaron un crédito de una hipoteca de ese apartamento y lo máximo que me dio el banco, ustedes que saben que el banco da hasta el 70%, 450 millones, ahí le respondo a la primera. La segunda totalmente infundada, yo nunca he utilizado carros de la Alcaldía, yo salí hace casi 2 años y ustedes siguen insistiendo, este medio en particular, inventando cosas porque les vamos a ganar las elecciones”, finalizó diciendo.

De inmediato los usuarios de internet comentaros diciendo que: “Quién con 30 años de edad y sólo 5 años de experiencia laboral en cargo públicos de mínima cuantía le da para comprar de contado un apto de 1.600 millones”, “No tienen un argumento les preguntan si desayuno y ahí mismo dice la Elite, Hidroituango, Uribe... no tienen otras palabras” y “El 70% de 1600 mill= 1.120mill, el banco sólo le prestó 450 porque no tiene cómo soportar ingresos para que le presten más, de dónde sacó los 1.150mill restantes”