“Podremos ir en carro a USA”: dicen por propuesta de candidato a la Gobernación de Antioquia

En el más reciente debate de los candidatos a la Gobernación de Antioquia, el candidato del Partido Independientes (de Daniel Quintero Calle), Esteban Restrepo, aseguró que tiene uno de los proyectos más visionarios y poder conectar al departamento de Antioquia con Panamá.

“Mientras todos prometen lo mismo, yo le propongo a Antioquia proyectos visionarios que necesita la gente: voy a conectar Antioquia con Panamá completando la vía panamericana para volvernos el corazón del progreso en América y traer el desarrollo económico al departamento”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Esteban Restrepo promete conectar Antioquia con Panamá

En medio del debate el candidato Restrepo dijo que: “yo quiero contarle a los antioqueños un gran proyecto que tengo yo en el programa de gobierno y es conectar la vía Panamericana, que inicia en Alaska y finaliza en Chile. Es la carretera más larga del mundo, 35.000 kilómetros y está interrumpido en escasos 70 kilómetros entre Lomas Aisladas en Turbo, Antioquia; hasta Panamá. Eso ha hecho que Norteamérica, Centroamérica y Suramérica no se conecten. Imagínense donde logremos conectar eso, nos volvemos el corazón, no solo de Colombia sino de América”.

— Esteban Restrepo (@estebanrestre) September 27, 2023

Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato: “Pero esa vía transitaría en mayor parte por el Chocó, además sería una vía nacional, necesitaría permisos ambientales y que Panamá conectara la vía en su territorio. Resumido: promete algo que no es potestad de la Gobernación de Antioquia”, “¿Y no es más fácil generar una ruta fluvial?”, “Uyyy cuando será esa dicha. Ya podemos ir en carro a la USA. Upaaaa que rico. Mucho imbécil es ud... ¿sabe porqué los gringos no han construido ese vía?” y “Ya habló con el gobierno de Panamá para que le dejen colocar un infraestructura dentro de su territorio y esa vía también debe tener en cuenta dirigentes del departamento del choco. Ellos si puede hacer una conexión directa de Panamá. Debes conocer los límites del departamento”.