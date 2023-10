Droga zombi: Captan en Medellín al que sería el primer hombre bajo los efectos del fentanilo

A través de TikTok se conoció el video en el que habría sido captado el primer hombre bajo los efectos del fentanilo o droga zombi en Medellín. El sujeto aparece con las mismas características de los ya conocidos videos del barrio zombi ubicado en Philadelphia, Estados Unidos.

La persona que graba al que sería el primer zombi captado en la capital antioqueña, asegura que se encontraba en los bajos del Metro de Medellín, a la altura de la estación Cisneros, que está en pleno centro de la ciudad.

Primer hombre captado bajo los efectos del fentanilo en Medellín

En las imágenes se observa al hombre sin camisa, con los pantalones a punto de caer, cómo se tambalea de un lado para otro mientras intenta mantenerse de pie, con los brazos extendidos hacia abajo.

“Eso es aquí en la estación Cisneros. Ese lleva mucho rato ahí. Lo más hijue**** es que no se cae. Es un equilibrio ni el hijo de la madre. No levanta la cabeza, no es capaz de levantar la cabeza para nada. Esta medio consiente de que se le caen los pantalones. No es capaz ni de abrir los ojos”, dice el hombre que graba mientras observa al hombre que estaría bajo los efectos del fentanilo.

Los usuarios de internet se han pronunciado al respecto: “Cada uno construye o destruye su vida, libre albedrío”, “Qué miedo caer ahí de verdad”, “Es que eso es muy barato pues que lo consiguen como tan fácil?” y “Que alguien lo ayude, aquí no somos como los gringos”, “Es triste ver un ser humano en estas condiciones, Dios permite encuentre las personas indicadas que le de la bendición” y “Grave que la gente esté consumiendo esas porquerías aquí en Colombia, si no más en EEUU ya se volvió un gran problema de salud publica, como será acá”.