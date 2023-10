“Daniel Quintero está acomodando un incidente para victimizarse”: Catalina Ortiz, excandidata del montaje en Cali

La excandidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, fue protagonista de un escándalo por cuenta de un video en el que denunciaba haber sido víctima de violencia de género, cuando supuestamente estaba en un semáforo haciendo campaña y dos hombres en un carro le echaron agua y la mandaron a la cocinar. El hecho generó tanta indignación que al final la protagonista reconoció que se trató de un montaje.

Ahora, que se conoce el video de 2 segundos de Daniel Quintero Calle en Medellín, donde hace campaña para Juan Carlos Upegui después de renunciar a su mandato, en el que un vehículo lo golpea, según él como parte de un ataque, la excandidata publicó un mensaje en el que asegura que el exalcalde quiere victimizarse.

Puede leer: “Me disculpo profundamente por lo ocurrido”: así fue como Catalina Ortiz realizó montaje sobre ataque machista

Excandidata de montaje en Cali asegura que Quintero quiere victimizarse

A través de su cuenta de X o Twitter, la excandidata publicó un mensaje en el que se mantiene en su versión que desconocía el montaje que le prepararon y que Quintero quiere victimizarse y confundir.

““Lo que le pasó a Catalina Ortiz” fue un montaje cuyos autores confesaron que yo desconocía. Daniel Quintero está acomodando un incidente para victimizarse, confundir, polarizar y ganar votos. Así opera él. Así lo hizo conmigo también. Tranquilo @QuinteroCalle que la verdad se sabrá. Y Medellín se librará de su nefasta administración y mentiras. Colombia derrotará en las urnas a todo su circo”, escribió la excandidata.

Además, agregó: ”Los que hicieron el terrible show conmigo en Cali hoy trabajan para los candidatos de @QuinteroCalle ¿Raro no?”.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Señora, lo suyo fue un burdo montaje. Y lo de Quintero también. No venga a querer victimizarse cuando usted sabe que se le cayo el show que quería montar. ¿Después de tanto sigue usted tratando a los colombianos de estupidos? ¡RESPETE!”, “Uy Catalina. Con toda la admiración que te tenía, me atrevo a decirte que de este tema, sí que no deberías opinar. No había manera de salir bien parada de tu episodio…” y “La diferencia entre el montaje de Catalina y el de Quintero es que uno fue el Cali y el otro en Medellín. Punto”.