“Me disculpo profundamente por lo ocurrido”: así fue como Catalina Ortiz realizó montaje sobre ataque machista

A la candidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, no le quedó más opción que reconocer que el ataque machista que sufrió en la calle fue un montaje para impulsar su campaña.

Fue desde Medellín que se descubrió el hecho, cuando el mismo alcalde Daniel Quintero, que se había comprometido en ayudar a identificar al agresor, reveló en sus redes sociales que se trata de un actor perteneciente a una agencia de marketing.

Tras descubrirse el montaje, la candidata emitió un comunicado en su cuenta de Twitter:

“Frente al incidente conocido de agresión machista en las calles de Cali quiero decir lo siguiente. 1) lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo que acontecido fuera una puesta en escena. Nunca fui informada, ni pagué por esto, ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que surge un video. 2)Las agresiones contra las mujeres son una realidad y no son un un juego. 3) Me disculpo profundamente por lo ocurrido y les pido que esto sirva para hacer un frente unido por la defensa de los derechos de las mujeres. 4) A todas las personas que han confiado en nosotros les reitero mi dolor por estos hechos y les aseguro que buscaremos volver esta indignación y rechazo social un elemento para proteger a las mujeres en nuestra sociedad”.

Desde que se conoció el video del ataque machista que supuestamente vivió la candidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, cuando hacía campaña en plena vía de la ciudad, en redes sociales empezó a recibir duras críticas pues muchos no le creyeron el cuento.

Entonces, en su momento salió a decir que “Ponen en tela de juicio nuestra palabra. Es lamentable y engorroso tener que hacer diligencias y defenderse. ¡Si yo fui la agredida!”.