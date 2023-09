Daniel Quintero atacó al aire a periodista que le preguntaba por los escándalos y sus denuncias

Este jueves, 21 de septiembre, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, accedió a dar una entrevista en directo con Camila Zuluaga y la periodista antioqueña Ana Cristina Restrepo, quien terminó agredida con señalamientos personales por parte del mandatario.

Por medio de la entrevista, lo que se buscaba era que el alcalde respondiera por los escándalos de su administración y las recientes denuncias presentadas por la veeduría ciudadana, legalmente constituida ‘Todos por Medellín’, que denunciaba que en la ciudad existía un cartel en Medellín o un presunto carrusel de la contratación.

Daniel Quintero arremete contra periodista que le preguntó por el carrusel de la contratación

El día miércoles, ‘Todos por Medellín’ realizó un evento en el que presentó las pruebas que tenía para comprobar que efectivamente en Medellín a través de empresas puntuales se habrían beneficiado acuerdos interadministrativos.

La investigación realizada por la veeduría indicó que de 40 contratos por 268.000 millones de pesos, 120.000 millones fueron adjudicados a 22 empresas. Además, que 12 empresas no tenían obligaciones con el sector financiero, 25 contaban con rentabilidades excepcionalmente altas en relación a su sector y 29 registraban crecimientos exponenciales de ingresos.

Asimismo, se nombran a los funcionarios de alto nivel que estarían involucrados, entre los que están secretarios y gerentes de entidades como Metroparques, el Inder y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que son nombrados por el alcalde de Medellín.

En la entrevista el alcalde dijo que ‘Todos por Medellín’ fue creada cuando “los grandes poderes económicos salieron a rechazar que hubiéramos puesto una demanda a los constructores de Hidroituango. Ahí se crea una organización a la que le pagan con recursos de Pro Antoquia, donde están afiliados los demandados por Hidroituango”.

A lo que la periodista, Ana Cristina Restrepo, le aclaró que la organización era financiada por la Cámara de Comercio de Medellín y que dentro de la misma no había ninguna persona con condenas penales.

“Le pido el favor de que trate de concentrarse en lo que es la denuncia. El hecho de que usted no crea en ellos, no quiere decir que no sean ciudadanos. Usted es el alcalde de todos”, le dijo Restrepo al alcalde.

De inmediato Quintero la increpó y la cuestionó que ‘Todos por Medellín’ le había pagado por presentar el evento en el que se mostraba la investigación.

“No. Pruebe que hay un pago y si me hubieran pagado, tampoco importa (…) No tengo que responder si me pagan o no, eso no es asunto suyo. No me han pagado, pero no es asunto suyo”, le respondió Restrepo.

A lo que Quintero interrumpió diciendo: “Si trabajan como operadores políticos, yo les tengo que responder como operadores políticos. Ana Cristina Restrepo lleva cuatro años trabajando como operadora política. Se ha dedicado a hacer política, falsear posiciones y sacarles ventaja a las posiciones de los opositores”.