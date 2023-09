“Pa’ no pegarle hp”: Daniel Quintero al concejal Simón López del CD que le gritaba que no temblara

Este jueves, 21 de septiembre, se registró un enfrentamiento entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y el concejal del Centro Democrático, Simón López, en los pasillos del Concejo de Medellín. A través de las rede sociales se conocieron los videos del momento bochornoso en el que el mandatario local le dijo al concejal que temblaba para no pegarle.

En las imágenes se observa al concejal increpando al alcalde, al que le dice: “¿Por qué se la robaron?, ¿Por qué se robó a Medellín?, pregunta que le repite airadamente.

El madrazo que se le salió a Quintero en contra de un concejal de Medellín

En medio del enfrentamiento que se desató en pleno pasillo del Concejo de Medellín, a donde no es frecuente que llegue el alcalde, se le salió el madrazo.

Simón López le gritó y lo señaló diciendo ”¡EPM se la robaron! ¡Se la robaron!”. A lo que Quintero le respondió: “¡Su jefe! ¡Su jefe! ¡Uribe!”.

En ese momento, el concejal le dice: “¡No tiemble!” a lo que Quintero le responde: “De la rabia papá”. A lo que López le contesta: “Hable con tranquilidad. ¡No tiemble!, mientras el alcalde decía: “Porque nos robaron, porque nos da rabia que nos tumben”.

Cuando una vez más el concejal le dice: “¡No tiemble!”, el mandatario pierde el control y le grita: “Pa’ no pegarle hijueputa”, se voltea y se retirara.

Acaba de suceder en el concejo de Medellín. Confrontación entre el @QuinteroCalle y @sebaslopezv por situacion de @EPMestamosahi pic.twitter.com/BRy2ugkRbb — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 21, 2023

Los usuarios de internet de inmediato reaccionaron diciendo: ““Dizque para no pegarle HP” estos son los burgomaestres que gobiernan una ciudad? @QuinteroCalle debería de ir a terapia, ellos sin mencionar a @AlvaroUribeVel no tiene más que hacer”, ““Pa’ no pegarle hijueputa” dijo el Alcalde @QuinteroCalle mientras lo confrontaban porque se robaron EPM. Además de ladrón bufón. Que miedo este señor, está desesperado”, “Y saber que la rabia es porque se la robó el uno y no el otro. Acá no pelean por el bienestar del pueblo ese es el lema para la campaña. Todos al final quieren robar” y “Cuando en una confrontación una da las partes dice que le va a pegar a la otra es porque ya se vio perdido, Quintero calle acaba de confesar que se robó los recursos de la ciudad, no me queda la menor duda”.