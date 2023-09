“No hay nada más peligroso que un bruto con iniciativa”: Fico sobre propuesta de Juan Carlos Upegui

Luego de conocerse la propuesta del hoy candidato del partido Independientes, Juan Carlos Upegui, sobre la gratuidad del servicio de transporte del Metro de Medellín, el exalcalde y también candidato Federico Gutiérrez habló sobre dicha iniciativa.

Cuando varios periodistas le preguntaron sobre su opinión respecto a la propuesta de gratuidad del servicio del Metro, dijo: “¿Qué dijera uno ahí? Yo me acuerdo que mi mamá decía: ‘Fico, no hay nada más peligroso que un bruto con iniciativa. Eso no tiene sentido, es pura demagogia. El gobierno que ellos representan tiene hoy desfinanciado el fondo de estabilización de tarifa en el Metro de Medellín y todo el sistema de transporte con una deuda de 150.000 millones de pesos. No han sido capaces de pagar el fondo, que es una especie de subsidio”.

Propuesta del Metro de Medellín gratis

Gutiérrez dijo que la propuesta de Juan Carlos Upegui es “populista” y agregó que “¿cuánto de costaría al sistema, a toda la ciudad, soportar? Miren, gratis no hay nada. Alguien tiene que pagar de algún lado, alguien más tiene que pagar algo para que funcione”.

“Que la gente entienda que se volvieron mitómanos profesionales. Lo que vamos a hacer es como lo que hicimos, que cuando existían 5000 cupos para tarifa al 50% para jóvenes, a través de las becas para educación superior nosotros ampliamos esos 20.000 - 30.000 cupos adicionales al transporte público para que tuvieran reducción del 50% de la tarifa, lo mismo para una parte de adultos mayores”, dijo el candidato.

Además, hizo un llamado a la ciudad diciendo que: “ojo con esas propuestas populistas, que no son viables. Como los que prometieron bajar tarifas y nunca lo hicieron. Lo hicieron a través de mentiras, endeudando la empresa y después le generará un problema a los usuarios por el cobro de los intereses. Yo no le voy a decir mentiras a nadie y la situación financiera con la que vamos a recibir a Medellín es difícil, por como han mal gobernado y por los escándalos de corrupción de esta administración”.