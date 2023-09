¿Se le fueron las luces? Upegui promete Metro gratis mostrando dos países como ejemplo que no tienen

En las últimas horas, a través de las redes sociales se conoció la propuesta del candidato a la Alcaldía de Medellín por el partido Independientes, Juan Carlos Upegui, de que el Metro de Medellín será gratuito. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que en el volante en el que presenta su propuesta, pone como ejemplo dos países que supuestamente tienen este servicio de transporte gratuito, pero que en realidad ni siquiera tienen metro.

En el volante que se conoció aparecen ciudad/país, el año de la implementación y la población que se beneficia. En este aparecen: Holanda, Luxemburgo, Kansas City, Islandia y Malta, estos últimos los que generaron la polémica.

Juan Carlos Upegui ofrece Metro gratis poniendo como ejemplo dos países sin metro

De acuerdo con la propuesta en la pieza de propaganda en su cuenta personal, Upegui asegura que sería para menores de 25 años y personas con discapacidad.

“Durante nuestro gobierno el Metro será gratuito para todos los estudiantes menores de 25 años. ¡Vamos adelante!”, escribió en otro mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Juan Carlos Upegui promete Metro gratis (Captura de pantalla.)

Luego, complementó el mensaje diciendo: “Destinaremos 500 mil millones de pesos anuales. Los recursos vendrán de las ganancias obtenidas gracias a Hidroituango”.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Tiene razón, en Malta e Islandia el metro es gratis, puesto que no podrían cobrar por algo que no existe, genio”, “Upegui mostranos fotos por favor de los metros de Islandia y Malta. Me genera curiosidad porque en estos países NO HAY METRO, por la población y territorio, el transporte público se basa es buses y taxis” y “De verdad que estos politiqueros criminales se burlan de la gente por su ignorancia, Islandia ni Malta tienen metro. Ignorante engañando ignorantes, la importancia de, por lo menos, investigar y no tragar entero todo lo que dicen criminales políticos”.