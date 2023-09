“Desnudando a la familia real que gobierna a Medellín”: Daniel Carvalho sobre columna de Pascual Gaviria

Pascual Gaviria publicó su más reciente columna, titulada ‘La Cajita Feliz’, en la que hace un recuento de lo que ha sido la llegada al poder de Daniel Quintero Calle. Describe lo que siente un político al llegar al poder y se refiere a la Alcaldía de Medellín diciendo: “La gavilla que está a punto de dejar el poder en Medellín ha dado en los últimos días las pruebas de su desvergüenza y su gula”.

Gaviria también escribió: “Una colección de facturas de compra ha dejado al descubierto los gustos de la primera familia de la ciudad. El alcalde, su esposa, sus amigos y su séquito se dedicaron durante tres años largos a comer por cuenta de un fondo público, una caja menor que permitía gastos de 23 millones de pesos al mes”.

“Pero la familia Quintero Osorio, familia que se decía real al comer galletas de soda durante la campaña, resultó ser real, con mayúsculas y honores, al llegar al palacio municipal. Eran ellos quienes merecían las finezas del menú y los manteles. Visitantes imprevistos al fin y al cabo. Las facturas son un tour gastronómico por la ciudad, compraban lo flambeado y lo crudo, gastaban para el chicharrón dorado –en diciembre regalaban marranos en los barrios para compensar un poco– y para un insignificante paquete de maní”, agregó.

Ante esto, el representante Daniel Carvalho dijo a través de sus redes sociales que Gaviria estaba “desnudando a la familia real que gobierna a Medellín y a la pandilla que los rodea y se pelea las migajas”

Excelente columna de Pascual @rabodeajip desnudando a la familia real que gobierna a Medellín y a la pandilla que los rodea y se pelea las migajas. https://t.co/gQ2wCghYTH pic.twitter.com/qZHgUeDEwV — Daniel Carvalho (@davalho) September 6, 2023

Los usuarios de internet de inmediato opinaron al respecto: “Tremenda. Al parecer, y literal, llegaron con hambre”, No estoy tan seguro de que se les acabe la fiesta tan rápido. No sería raro que hayan robado suficiente para seguir “disfrutando” y teniendo influencia. Las investigaciones no deben parar y la justicia les debe caer encima, tanto a los cabecillas como a sus cómplice”.