“El alcalde y su señora gastando en comida de lujo mientras trinan contra “las élites””: Daniel Carvalho

Se siguen conociendo las facturas del Fondo Fijo de la Alcaldía de Medellín con las que se pagaron exóticos platos en exclusivos restaurantes de la ciudad, lo que ha generado múltiples reacciones de rechazo en la sociedad. El representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho publicó un fuerte mensaje a través de sus redes sociales al respecto.

El representante escribió: “El alcalde y su señora gastando cientos de millones de pesos en comida de lujo mientras trinan contra “las élites”. Dizque comiendo oro, dizque platos de $250.000, dizque pagando sus domicilios con la plata de la gente. Gas. No hay mejor retrato de su porquería”.

Fuertes críticas a Daniel Quintero Calle y su esposa por gastos del Fondo Fijo

Carvalho también dijo que: “Los secretarios comiendo langosta y comprando casas de millonarios mientras se caen las escuelas y aumenta la desnutrición infantil. Los candidatos suyos gastando a manos llenas mientras las dependencias de las que se sirvieron se destacan por su fracaso. Eso es el pinturismo”.

De inmediato las reacciones de los usurarios de internet no se hicieron esperar, tanto a favor como en contra: “Lo mejor que va a pasar es que saldrán del piso 12 y no van a regresar nunca más”, “Cierto hasta la médula. No hay mejor retrato de su porquería. Ps. comen carne premium de 400.000 el Tomahawk resultó ser una de las piezas más deseadas en la mesa de estos vegetarianos saqueadores”, “El engaño fue monumental al presentarse como independiente sin serlo y gobernar con una ralea de corruptos de todas las pelambres” y “Yo no he estado deacuerdo en muchas de sus posturas políticas. Pero me gusta que condene la corrupción del Alcalde de Medellín. El delito no tiene tinte político”.

“Y qué opinas de Fico que gastó el doble que Quintero?”, “Si estos son así, ahora es mas increíble los de Federico Gutiérrez, hasta para ir al baño facturaba” y “Yo no voy a defender a Daniel Quintero y sus “lujos”, pero me parecen muy hipócritas ustedes que nunca fueron tan rigurosos con Federico Gutiérrez que nos dió en la cabeza a los medellinenses y se gasto está vida y la otra, mientras perseguía vendedores ambulantes. Hipócritas!”.