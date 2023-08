Metro de Medellín: arrancó la semana colapsado por fallas técnicas en el sistema

Este martes, 22 de agosto, los usuarios del sistema Metro de Medellín se encontraron con que el servicio estaba colapsado por fallas técnicas en uno de sus trenes por lo que la operación se vio muy afectada. La línea A solo estaría operando entre Niquía-San Antonio y entre Aguacatala y La Estrella.

La falla en el sistema afecta directamente la operación en las estaciones de mayor tráfico como San Antonio.

Colapsó el Metro de Medellín este martes 22 de agosto de 2023

Los usuarios han reportado que hay intermitencia en la frecuencia de los trenes que ha llegado a superar los 20 minutos, lo que genera que las plataformas estén completamente llenas de personas.

(07:05) Por inconveniente técnico, la línea A del Metro 🚈 opera entre Niquía - San Antonio y Aguacatala - La Estrella. Estaremos informando. pic.twitter.com/Ec7Id4RPlV — Metro de Medellín 💚 #TuHistoriaNosMueve (@metrodemedellin) August 22, 2023

La empresa indicó que los usuarios que lo requieran, pueden descargar el certificado sobre la situación de este martes, para que entreguen en sus lugares de trabajo y puedan demostrar la razón de su retraso al llegar, al tratarse de problemas del sistema de transporte masivo.

Recuerde que para poder pedir el certificado en la línea Hola Metro (604 4449598).

Para quienes preguntan por la devolución del pasaje, el Metro indica que si los evacuaron de la estación les debieron haber entregado un tiquete que pueden usar para otro ingreso. Además, pueden radicar una PQRS.

Los usuarios de internet comentaron la situación: “Cuenta la leyenda, que en Medellín existía el mejor sistema de transporte público de la región. Dicen que el Metro era orgullo nacional. ¡Eso me habían dicho a mí, pero no tienen plan de contingencia y los afectados somos los usuarios!”, “Pero si van a prestar servicio hasta San Antonio por lo menos préstenlo bien, no 10 minutos en cada estación. Qué desastre!” y “Cada vez el servicio más malo y sigue + caro, en el mes es común que tengan entre 5-6 fallas, sumado a eso el personal de atención cada vez es menos, hoy por lo menos han hecho algo bueno (no se les agradece porque siempre lo deberían hacer) y es que están devolviendo el pasaje”.