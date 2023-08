Dejó a más de uno con la boca abierta: aspirante al Concejo busca votos casi desnudo en Tiktok

A través de las redes sociales un aspirante al Concejo de Medellín, por el partido Independientes de Daniel Quintero Calle, decidió quitarse la ropa y hacer un reto de TikTok para ganar seguidores y claramente, su objetivo es volverlos votos en las próximas elecciones regionales.

El candidato publicó un video con poca ropa para cumplir con uno de los tantos retos que se conocen en las redes sociales, entre esos el de la “mirada profunda 2.0″. Sin embargo, es evidente que así es que prefiere hacer sus videos en las redes sociales.

Concejal sale ligero de ropa para ganar votos

A través de su cuenta de Twitter, publicó también el video que acompañó con un mensaje que dice: “Quién dijo que un Candidato al Concejo de Medellín no puede subir un Tiktok”. Además, de fondo suena la reconocida canción de Peso Pluma.

Las reacciones no se hicieron esperar y un usuario de internet a modo de burla le escribió: “Y fijo gana”, a lo que el candidato le respondió de manera contundente: “Mi compa, vamos a ganar, estamos preparados, soy abogado especialista en derecho de administración pública, estudiante de economía y escritor de novelas. Además traemos una propuesta medioambiental muy completa para la ciudad, una buena tarde”.

Otros comentarios son: “Qué bien te ves te felicito muestra otro poquito jejeje jejeje perdón por la confianza un buena suerte en tu campaña”, “No me pregunten el color de nada”, “Ah ya, ¿es todo lo que dan?, ¿y las ideas?” y “Yo no vivo en Medellín mor pero si voy por ti jaja”.

Sin duda alguna logró captar la atención de muchos y entre ellos a una gran cantidad de votantes de la comunidad LGBTIQ+.