Descubren lugar en el que el almuerzo con sopa y jugo sale en 3000 pesos en Medellín

A través de Tiktok un joven publicó un video sobre un lugar para almorzar en Medellín con solo 3000 pesos, un valor que para muchos es impensable que pueda existir, debido al alto costo que tiene la canasta familiar por cuenta de la inflación. Sin embargo, demostró que él y su compañero comieron con solo 7000 pesos.

Se trata de Cristian Capera, un creador de contenido, que se fue hasta el centro de la capital antioqueña para demostrar que existen lugares en donde se puede comer a muy buen precio.

Almuerzos en Medellín a 3000 pesos

Cristian se fue con uno de sus amigos hasta La Monorista, una de las plazas de mercado más reconocidas de la ciudad y se encontró un lugar en el que venden los almuerzo con sopa, seco, consomé de pescado.

“Con tan solo 7000 pesos, mi amigo y yo vamos a almorzar en Medellín, vamos a comernos un almuerzo cada uno con sopa, seco y consomé de pescado”, dijo el creador de contenido al inicio del video.

Luego, reveló que está en La Monorista, en la parte de los zapatos. En la pared está escrito que por 3000 que incluye: arroz, fríjol, chicharrón, huevo y vaso de claro.

“El corrientazo más barato en Medellín cuesta 2000, pero aquí vas a poder comer un consomé, un sancocho con todas las de la ley”, cuenta en el video.

Luego hace la recomendación para que todos vayan a probar el buen sazón y termina diciendo que “Comer barato en Medellín sí se puede”.

Los usuarios de internet también comentaron el video diciendo que: “ese era el que decía en otro video mi bro, yo comí allá también y me pareció rico”, “Yo almorzaba ahí cuando hacía RAPPI...una excelente opción para ahorrar plática y es muy buena la atención y la sazón” y “mera chimba los almuerzos de allá. hace rato no voy y yo pensando que ya habían subido, pero no. gracias a Dios”.