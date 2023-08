Álvaro Uribe puso nerviosa a la mujer con la que estrenó su cuenta en Tiktok

En las últimas horas el expresidente Álvaro Uribe Vélez estrenó su cuenta oficial den Tiktok y lo hizo con un video curioso en el que aparece al lado de una mujer que confiesa estar muy nerviosa mientras el líder del Centro Democrático manipula el celular de ella para poder tomarse una foto. En cuestión de horas el Uribe logró tener más de 15.000 seguidores.

En las imágenes aparece el exmandatario acompañado de una mujer joven que le pidió una foto y fue la oportunidad perfecta para inaugurar su cuenta de Tiktok.

Puede leer: El expresidente Santos cumplió años y su esposa sorprendió con tierna foto en redes sociales

Uribe llegó a Tiktok

El video inicia cuando la mujer intenta tomarse una selfi con el expresidente y de los nervios no puede hacerlo. Entonces, Uribe coge el teléfono para hacerlo él mismo. “No Uribe, usted no sabe lo que yo lo admiro”, le dice la mujer mientras se lleva las manos a la cara en señal de nerviosismo.

Mientras tanto el expresidente manipula el celular y le dice: “Es que nos teníamos que tomar siquiera dos o tres”. La mujer le dice ayuda a poner la cámara y dice: “Estoy nerviosa. No lo puedo creer”.

La publicación la acompañó Uribe con un mensaje que dice: “Nada me disminuye el afecto por mis compatriotas”.

Usuarios de internet se pronunciaron al ver las imágenes: “Lindo mi presidente URIBE”, “el si me representa y si si si mi presidente Uribe con orgullo soy uribista”, “mi viejito Uribe que sencillez, serás el mejor de los mejores, se te extraña” y “yo también muero por una foto con my president”.

Con solo dos video el expresidente se convirtió este fin de semana en uno de los nuevos líderes políticos en incursionar en la red social TikTok, acumulando más de 1 millón de reproducciones en menos de dos días.