Ella era ‘La Negra’, una perrita callejera que fue golpeada y murió ahogada en un río

"Me siento triste": indignación por asesinato de perrita que fue lanzada amarrada al río de Maceo, Antioquia. Fb: Edgar Cadavid

Hay consternación y rechazo en el municipio de Maceo, subregión del Magdalena Medio, en el departamento de Antioquia, tras el asesinato de una perrita callejera que era reconocida y querida entre sus habitantes. Y es que el pasado 21 de julio, hallaron su cadáver en un río de la zona, donde además notaron que estaba amarrada y tenía varios golpes en su cuerpo.

“Me siento muy triste y confundido, no es posible que se siga matando a seres sintientes y con derechos como nosotros. El llamado es a no matarlos. Y si no los puede querer, entonces deja que ellos sigan su camino”, señaló uno de los residentes del municipio.

‘La Negra’ recientemente había parido cinco cachorros que quedaron huérfanos con apenas 10 días de nacidos y ahora piden ayuda para dejarlos en un buen hogar con todos los cuidados correspondientes.

Los habitantes de Maceo, realizaron días después una protesta en “repudio al maltrato animal”, donde mujeres, niños y jóvenes marcharon con pancartas para pedir protección a perritos como La Negra. “Quien es cruel con los animales no puede ser buena persona”.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado frente al caso y se desconoce quién o quienes serían los responsables de este lamentable caso.

Según la Ley 1774 de 2016, los animales son seres sintientes, no son cosas, y deben recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos. Por ende, quien sea hallado culpable por el delito de maltrato animal consignado en la Constitución, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses.

¿Cómo debo proceder si presencio un caso de maltrato animal?