¿Eres tú Wilson? Video tomado por soldado muestra a un perro muy parecido al héroe de cuatro patas

No es la primera vez que hay una luz de esperanza para encontrar a Wilson, el héroe de cuatro patas que hizo parte de la Operación Esperanza y que fue imprescindible para encontrar a los cuatro hermanos indígenas Mucutuy que estaban desaparecidos en la espesa selva del Guavire. El pasado 27 de junio, un ciudadano grabó en inmediaciones del departamento de Huila, en vía rural del municipio de La Plata, a un perrito deambulando solo y con características muy parecidas a las del canino.

Sin embargo, tras hacer viral el video, las Fuerzas Militares permitieron determinar que el perrito grabado, aunque es muy parecido a Wilson, no corresponde completamente con sus características. Asismimo, por la distancia del lugar del video con el lugar en el que desapareció muestran que es improbable que el perrito recorra tanta distancia en tan poco tiempo, ya que se trata de un recorrido de al menos 600 kilómetros.

“En cuanto se conoció la información, de que el canino fuera Wilson, se realizó un trabajo cuadro a cuadro con las imágenes del que aparecía en el video y fotos de Wilson y sus padres, descartando de plano que fuera. Las características morfológicas no coincidieron”, destacaron las Fuerzas Militares, citadas por El Tiempo.

Nuevo video tomado por soldado muestra a un perro muy parecido a Wilson: hay esperanza que sea él

Ahora, este sábado 22 de julio, se conoció un nuevo video que habría sido tomado por un soldado en el que se ve a un canino de la misma raza de Wilson, pastor belga malinois, y que aviva la duda de si podría ser él o no.

En un corto clip, se ve al perrito de color café, orejas altas y negras, pero visiblemente desnutrido -pues sus costillas son notorias- sentado y atento mirando al hombre que lo graba.

En un momento, la persona le dice “¡Wilson!” a lo que el perro responde muy sutilmente. “Ojalá sea así! Ojalá seas tú Wilson y si no eres, ojalá te rescaten”. “Que sea Wilson”. “Independiente que sea #wilson o no, hay que rescatarlo. Se ve delgadito, por favor ayúdenlo @COL_EJERCITO”, son algunos de los comentarios a través de redes sociales.

Hasta el momento las Fuerzas Militares no se han pronunciado sobre si se trataría o no del ‘héroe canino’. Sin embargo, el Brigadier General, Pedro Sánchez, le confirmó a W Radio que verificaron las señales particulares con las que les dio el guía canino, y no es Wilson.

A pesar de ello, “nos aseguró que igual, lo sacarán de la selva. Lo salvarán. Esperemos que sí”, aseguró María Camila Díaz, periodista del medio radial.

Cabe recordar que Sánchez, encargado de la Operación Esperanza, aseguró que no han tenido ninguna señal de vida de Wilson, por lo que es prácticamente improbable encontrarlo.

“Hemos hecho absolutamente todo lo posible, lo que está a nuestro alcance empleando todos los recursos de una Operación especial para traer a nuestro comando uno, Wilson, acá de regreso. Pero a medida que pasa el tiempo es prácticamente improbable encontrarlo. En este momento podríamos decir que es nulo”, dijo.