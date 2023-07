De la ignorancia al empoderamiento: Cómo La Mamá Arcoíris ayuda a las familias a abrazar la diversidad

Lina María Monsalve, La Mamá Arcoíris, quien ha logrado transformar su propia historia de vida en la clave para ayudar a más de 200 familias que se han enfrentando a la noticia de que uno de sus miembros se transformó, habló con Publimetro sobre su experiencia, su aprendizaje y lo que necesita una familia para abrir su corazón.

¿Qué es lo primero que debe hacer una familia cuando uno de sus miembros logra expresar el deseo de su ser?

Este es un mundo completamente desconocido para las familias o para la gran mayoría en Colombia. Es un agujero negro a donde uno entra solamente cuando se enfrenta a esa situación; pero, definitivamente es clave desarrollar conocimiento apoyado por fundamentación científica y teórica clara, que te ayude a poder entender qué mundo estás empezando a vivir con un hijo diverso. Hay que diferenciar lo que es orientación sexual, que es de quién me enamoro, qué es lo que me hace mover el corazón o quién me atrae físicamente; la identidad de género, que es yo cómo me identifico frente a la sociedad y frente a mí mismo; es decir, yo me paro frente a un espejo y tengo cierta genitalidad con la que me identifico y me siento cómodo; pero, si yo tengo una genitalidad con la que no me identifico y no me siento a gusto, definitivamente soy una persona transgénero. Pero, si yo me siento a gusto soy una persona cisgénero. Esta línea es completamente paralela a la orientación sexual, lo que quiere decir es que una persona homosexual perfectamente se puede enamorar de una persona trans, porque nunca se van a acercar esas dos líneas. También está el sexo biológico, son los genitales que te asignaron al nacer y son con los que socialmente te identifican; entonces, por cultura, cuando naces mujer y tienes una vagina, te tratan como mujer.

También existe la expresión de género, ¿en qué consiste?

Tiene que ver básicamente con cómo te expresas, con cómo te vistes. Yo, por ejemplo, tengo una expresión de género superfemenina, porque me encanta tener el pelo perfecto, las uñas arregladas, me pongo faldas, me maquillo. Pero, hay mujeres que se van para el otro lado de la expresión y son supremamente masculinas, lo que no significa que vaya a ser una mujer lesbiana o un hombre transgénero.

Entonces, lo primero que debe hacer una familia es entender cada definición...

Es que cuando uno como familia se conecta con ese ABC, por supuesto es mucho más fácil el acompañamiento a ese ser, porque al principio eso parece un sancocho. A mí me pasó. Cuando Emilio nos dijo soy trans, yo no sabía que era eso. Incluso, antes de que nos dijera que se llamaba Emilio, yo pensaba que tenía una mujer lesbiana con rol masculino y una relación homosexual, lo que evidenció que mi ignorancia era total. Pero, solamente cuanto entendí la diferencia entre una persona trans y una personas homosexual, ya pude darle un acompañamiento distinto, empoderarme yo y mi familia con el conocimiento y así darle la fortaleza a Emilio para salir a una sociedad ignorante, como éramos nosotros, pero con toda la tranquilidad.

Cuando se trata de un adolescente que manifiesta ser diverso, ¿qué se debe hacer?

Lo primero es tener la conciencia de que llegó una persona diversa a su casa. Cuando generas conciencia, es el momento en el que ese hijo se siente seguro. Hay que entender que ese ser necesita ayuda y que necesita ser recibido con amor por nosotros como familia. Después de eso hay que buscar ayuda, uno solo no puede. Eso hicimos nosotros. Aunque yo no entendía del tema, mi esposo tampoco, mi hija tampoco, decidimos que teníamos que aprender del tema. Existen muchas instituciones, ONG’s, Fundaciones, Hospitales, IPS, que están preparadas para orientar a las familias.

Dentro del proceso usted habla de separar la espiritualidad de la religiosidad...

Es que es muy importante hacerlo, porque si se mete a Dios y a la Biblia, etc, etc, de entrada estás condenando a ese ser a quedarse enclosetado a quedarse en el sótano como les pasa a las personas grandes. Creo que hay que hacer una apertura al amor incondicional.

¿Cómo nació La Mamá Arcoíris?

Mamá Arcoíris nace después de 5 años y medio entendiendo y aprendiendo de cómo acompañar a Emilio de una forma integral y a miles de familias como mamá vocera, compartiendo mi experiencia y cómo hemos visto que se han transformado tantas vidas y tantas familias. Así fue como dije que llegó la hora de poder trascender y empezar a multiplicar el mensaje mucho más profesional, más corporativo y empezar a ayudar a las empresas a desarrollar proceso de diversidad e inclusión.

La frase

“Si yo hubiera tenido las herramientas a través de la educación que tuve después del tránsito de Emilio, le hubiese ahorrado seis años de amargura y dolor”, Lina María Monsalve, La Mamá Arcoíris.