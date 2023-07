En un impactante video quedó registrado cómo unos trabajadores escuchaban las fuertes ráfagas de fuego en un combate que se dio en zona rural de Ituango. Las autoridades reportaron fuertes enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de las FARC en Ituango, Antioquia, que se presentaron a altas horas de la noche de este lunes 17 de julio.

Uno de los trabajadores que se encontraba refugiado con otros de sus compañeros captó con su celular parte de lo que está ocurriendo, en el que se escuchan los aterradores disparos, mientras que algunos comentan con miedo lo que está sucediendo. La vereda, blanco de los enfrentamientos, está a 15 kilómetros de Hidroituango.

En el reporte fueron registrados dos soldados entre las bajas y, al parecer, uno de los integrantes de la organización armada de las disidencias resultó muerto . Por otro lado, las Fuerzas Militares dieron a conocer la recuperación de cuatro menores de edad.

Aterrador sonido de ráfagas de fuego en Ituango: dos soldados han muerto en choque con las FARC

Como Luis Alberto Cárdenas y Yefferson Andrés García fueron identificados los los dos soldados muertos en el combate, cerca a la central de Hidroituango.

Cabe destacar que los combates se reportaron en medio de las amenazas que recibió el alcalde del municipio, Mauricio Mira, tras denunciar un extenso panfleto de las disidencias, en el que fue declarado “objetivo militar”.

“Me habla de un panfleto que rueda en las redes, donde hay una amenaza y donde me toman a mí como objetivo militar, acusándome de que hago parte de las filas de las Autodefensas. Y me parece absurdo, porque nosotros venimos denunciando las muertes que han hecho los disidentes de las FARC, como también las del Clan del Golfo”, expuso el mandatario este lunes.

El grupo al margen de la ley acusó al mandatario local, supuestamente, de permitir que el Clan del Golfo asesine a líderes sociales y campesinos. De igual manera, le reprocharon públicamente por oponerse a la “jerarquía” de la organización criminal.