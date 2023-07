“No podremos instalar las graderías públicas gratuitas”: Quintero sobre Desfile de Silleteros 2023

A pocos días de iniciar la Feria de las Flores 2023, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció a través de sus redes sociales, que esta versión no contará con graderías públicas como lo hizo en el 2022. El mandatario acusó al Concejo de Medellín por congelarle recursos de EPM y por eso pide que empresas privadas se sumen al evento más importante de la ciudad.

El alcalde a través del mensaje anunció que no habrá graderías públicas, en las que en el 2022 asistieron cerca de 25.000 personas.

Puede leer: Vuelve la Feria de las flores 100% presencial

No habrá graderías públicas en el Desfile de Silleteros

“Nuestra administración democratizó la feria de las flores y eliminó el cobro por acceder a graderías en el Desfile de Silleteros. Lamentablemente, este año, debido a la congelación de recursos de EPM por parte del Concejo, no podremos instalar las graderías públicas gratuitas para 25 mil personas como lo hicimos el año pasado”, dice en la primera parte del mensaje.

Luego agregó que: “Por esta razón estamos buscando empresas maravillosas y dispuestas a hacer la donación la ciudad a cambio de publicidad para sus marcas. Importante: Se debe garantizar que las graderías se mantengan 100% gratuitas”.

Feria de Flores | Mensaje a empresas patrocinadoras de todo el país: Nuestra administración democratizó la feria de las flores y eliminó el cobro por acceder a graderías en el desfile de Silleteros.



Lamentablemente, este año, debido a la congelación de recursos de EPM por parte… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 11, 2023

De inmediato los usurarios de internet no dudaron en comentar: “Claro, ahora también culpa del Concejo que @QuinteroCalle no pueda instalar sus graderías gratis para Feria de las Flores. Habrá que ver cuánta culpa decide repartir en los meses que le quedan. Que señor oscuro y rastrero, por suerte cada vez más cerca del fin de su mandato”, “Traducción: ataco a diario a los empresarios y ahora vengo arrodillado a pedirles que inviertan sin beneficio porque me mecatié los recursos de la ciudad en cositas”, “Ahhhh pero ahora sí quiere ser amigo de las empresas! Pero así no les escribía hace algunos meses” y “No se puede contar con presupuesto “adicional” para una actividad ordinaria programada cada año por tradición. Solo faltan 17 días para iniciar la feria, mala planeación y uso de los recursos, simple”.