Funcionario público dice que no necesita el sueldo y se compara con Jesús

Durante un debate de control político que se realizó en las instalaciones del Concejo de Medellín, en el que se analizaba la gestión del director de Metroparques, Juan Carlos Gómez, el funcionario terminó diciendo que no necesitaba el sueldo y que con ese dinero ayudaba a otros; pero, terminó comparándose con Jesús, al decir que por ayudar a otros habría sido crucificado.

Al inicio de la sesión el funcionario público aclaró que esta era la primera vez que trabajaba en el sector público. Además, dijo que él no necesitaba el salario y que con ese dinero lo que hacía era ayudar quienes tenían necesidades.

Director de Metroparques se comparó con Jesús

Gómez aseguró que ayuda a las personas que lo necesitan y que con el sueldo que gana les paga los servicios al que lo necesita.

“Yo no tengo necesidad de ese sueldo. ¿Qué hago yo con ese sueldo? ¡Lo dedico a la caridad! ¡A la caridad! Me dice uno: ‘hermano me cortaron los servicios’. Venga, yo se los pago. ‘¿A cambio de qué les he pagado los servicios?”, dijo el funcionario, mientras una persona que estaba en la gradería gritó: “¡Nada!”.

Gómez siguió su intervención diciendo: “Una señora en un barrio cercano se estaba muriendo de hambre. Dígame, ¿qué hice yo? Eso, es que usted tiene razón. Es que Jesús, por eso lo crucificaron, por preocuparse por los más necesitados. ¡Sí, por eso lo crucificaron!”.

Luego de cuestionar la corrupción en Metroparques y el deterioro del Parque Norte, esta fue la respuesta del Gerente.



Menos mal le van a “congelar” los servicios públicos a la gente para que no le salga tan costosa tanta caridad. pic.twitter.com/5vC1sVjqs3 — Daniel Duque V. 🌻 (@danielduquev) July 6, 2023

El debate se realizó este jueves, 6 de julio, luego de ser citado por la bancada del Partido Centro Democrático, quienes cuestionaron los manejos administrativos y sobrecostos en la contratación de Metroparques.

“Nosotros no suscribimos ningún contrato interadministrativo que se aparte de la ley, siempre nos ceñimos a la ley, y eso no es literatura, todo está certificado”, respondió el funcionario.

Según el gerente, Metroparques en 2019 tenía pérdidas operacionales por 1.839 millones de pesos y se estima que en 2023 logrará cifras positivas por 1.535 millones de pesos.