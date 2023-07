Denuncia: Más de 4000 personas afectadas por inmobiliaria que suspendió obras y pagos a proveedores en Medellín

En las últimas horas se conoció la denuncia de compradores de 22 proyectos inmobiliarios en Medellín, Antioquia y Bogotá, que se han visto afectados por las decisiones directivas de Acierto Inmobiliario que suspendió las construcciones, la entrega de las escrituras y los pagos a los proveedores.

“Después de pandemia ellos volvieron a abrir las salas de ventas y empezaron a vender para recaudar fondos, pero de un momento a otro frenaron las construcciones, diciendo que por la pandemia se vieron muy afectados, pero no pararon las ventas. Entonces, al principio era normal y la gente no se da cuenta, porque no van cada ocho días a ver cómo va la construcción, pero seguían vendiendo sin construir”, dijo a PUBLIMETRO Catalina Agudelo Jaramillo, directora administrativa de A.J Eventos Logística y Mercadeo S.A.S, una de las proveedoras afectadas.

Agudelo asegura que casi todas las obras estuvieron paradas y ahora que se unieron como afectados es que han estado publicando videos a través de las redes sociales en los que informan que se están reactivando.

“Ellos salen a decir que ya están buscando los recursos, que es algo que han dicho siempre, que no van a parar, que no están en quiebra, que van a continuar, que están buscando financiación. Pero, en este momento son 4000 personas que están afectadas porque compraron y no les han entregado, entre ellos están algunos que les entregaron pero sin escrituras; pero, la gran mayoría es que ni siquiera la obra está en proceso y ya pagaron”, agregó la denunciante.

Obras suspendidas de Acierto Inmobiliario (Cortesía)

Los proveedores, la otra cara de los afectados

“Somos varios proveedores a los que no nos pagaron, a nosotros nos deben casi 50 millones de pesos y hace 2 años no nos dan un peso. Ellos siguieron recaudando, pero le pagaban a las cementeras y a otros proveedores y a nosotros nos olvidaron, llevándonos casi a la quiebra y al cierre de nuestros negocios. Conozco a varios que están a punto de cerrar, porque todo su capital lo tiene Acierto, hizo un préstamo en el banco y la cuota la tiene que pagar y la inmobiliaria no le paga un peso”, contó Agudelo.

Agudelo asegura que es proveedora desde hace 8 años de Acierto, con el servicio de publicidad impresa de cada uno de los proyectos que tenían a la venta, pero que como ella hay muchos más afectados.

Otro de los proveedores, que prefirió no dar su nombre, le dijo a PUBLIMETRO que: “desde hace más de 15 años soy proveedor de Acierto Inmobiliario, que siempre se han caracterizado por ser una empresa seria, cumplida y responsable, pero desde hace 5 años fueron deteriorando los plazos de pago y tenemos facturar que tienen 2 y 3 años. En este momento entendemos que la situación de ellos es muy difícil, pero la nuestra también. Somos una empresa pequeña que para sobrevivir hemos tenido que acudir al sistema financiero y el hueco económico es muy grande, porque tenemos un riesgo de insolvencia e incumplimiento frente a otros proveedores, es una cadena y todos estamos afectados. Hay muchos otros casos del mismo sector de publicidad, que tienen deudas de montos muy altos”.

Para exigir una respuesta los afectados programaron un plantón este viernes, 7 de julio, en La Alpujarra a la 1:30 p.m., en la que participarán varios de los proveedores, que son la otra cara de la moneda.

¿Qué responde Acierto Inmobiliario?

PUBLIMETRO contactó a Juan Guillermo Barrera, gerente general de Acierto Inmobiliario, quien respondió a las siguientes preguntas:

¿Cuál es la situación actual de Acierto Inmobiliario como compañía?

La compañía y el sector viene atravesando una crisis importante. No de gratis una cantidad de empresas del sector se han declarado en insolvencia y básicamente, el origen obedece a un incremento que se generó después de la pandemia en los costos de construcción. Cuando una constructora pensaba, y a nosotros nos pasó, que un inmueble nos iba a terminar costando 100 pesos, pero terminó costando 140 o 150, debido al incremento de los materiales de construcción, que se puede fácilmente comprobar en el mercado.

La otra causa es el incremento importante en las tasas de financiación de los proyectos, cuando se presentaron a los bancos fueron aprobadas con el 6 y el 8% y hoy con la subida de tasas de interés, esos proyectos están pagando alrededor del 18 y el 20%, que no hacen viable el desarrollo del proyecto.

Esta es una industria muy particular porque hoy estamos construyendo lo que vendimos en los años anteriores. Entonces, con precios de los años anteriores se deben mantener esas subidas tan importantes en costos y en gastos financieros, que hacen que el flujo de caja de los proyectos se haya visto deteriorados y muchos terminen perdiendo dinero, que tienen que conseguir los accionistas de las compañías constructoras para poder entregar y respaldar en el banco, para que puedan desembolsar los proyectos.

Es un esfuerzo económico muy importante de parte de la compañía, poniendo todo su patrimonio al servicio de los proyectos para poderle cumplir a los clientes. Es una situación que no es fácil y que la compañía lo viene haciendo de la mejor manera, de la mano del sector financiero y por eso hemos podido reactivar las obras.

Proyectos suspendidos de Acierto Inmobiliario (Cortesía)

¿A qué se deben los incumplimientos en las obras?

Los proyectos se quedaron sin el flujo de caja suficiente por el incremento en costos y la subida de tasas de interés. Tuvimos que suspender las obras porque no tenían el suficiente flujo de dinero para poder continuar avanzando y a adicionalmente, los clientes que antes de la pandemia pedían plazos para pagar la cuota inicial entre los 18 y 20 meses; pero, después de la pandemia nos han solicitado que ampliemos los plazos y hoy está entre 36 y 40 meses, con lo cual, el flujo de caja que también usábamos de los clientes para construir, también se ha visto fuertemente disminuido.

En enero esta compañía y otras teníamos todas las obras paradas. Hoy tenemos más del 50% de las obras reactivadas, algunas están en etapa de terminación.

Otro punto importante es que teníamos 15 proyectos que no habíamos podido arrancar el proceso de escrituración, porque habían llegado con un PyG (estado de pérdidas y ganancias) que no había sido capaz de pagar el 100% del crédito constructor, por lo tanto los bancos no permitían escriturar los inmuebles. Ya nos pusimos de acuerdo con los bancos, entregamos unas garantías y pusimos un patrimonio adicional para que pudiera ser y ya arrancamos el proceso de escrituración en 13 de 15 proyectos.

¿Hay más de 4000 personas afectadas?

Pueden presentarse unos atrasos en las fechas de cumplimiento de las obras, pero digamos que afectación a las familias, de que no les vamos a cumplir, no hay. Aquí les vamos a cumplir a todas las familias, vamos a terminar todos los proyectos. Claramente esta es una compañía que tiene 38 proyectos andando, entonces, si se cuentan podrían ser alrededor de 10.000 familias. Pero, nosotros ya hemos reiniciado labores en más del 50% de los proyectos y a muy pocas semanas de reiniciar en el 100% de los proyectos nuestros. Entendemos que generar un incumplimiento en la fecha de entrega es una tragedia para las familias, pero estamos trabajando en cumplirle a todas.

Respecto a los pagos atrasados a los proveedores, ¿qué plan tienen?

En la medida que las obras se van reactivando, nos empezamos des-atrasar de las facturas que tiene el proveedor en esa obra y a generar nuevos pedidos para poder terminar el proyecto. En los proyectos que aún no se han reactivado, no se está haciendo pago de facturas.

Proyectos afectados por los incumplimientos de Acierto Inmobiliario

1. Málaga – Medellín

2. Otoño - Medellín

3. Podium - Medellín

4. Primavera – Medellín

5. Bosques de la Luz – Envigado

6. Guatapuri – Envigado

7. Dublin – Sabaneta

8. Lagos – Sabaneta

9. Viena – Sabaneta

10. Flora – Itagui

11. San José Natura – Itagui

12. Territorio – Itagui

13. Madera Fresca - Bello

14. Madera Nativa - Bello

15. Mi Mundo - Bello

16. Madera Viva – Bello

17. Vive – Bello

18. Sereno - Oriente Antioqueño

19. Alejandría - Bogotá

20. Aragón - Bogotá

21. Atalaia - Bogotá

22. Meseta - Marinilla