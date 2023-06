“Ojalá te diera un coscorrón”: le dicen a Daniel Quintero por mensaje sobre Vargas Lleras

Este viernes, 30 de junio, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, publicó un mensaje a través de las redes sociales en contra de Germán Vargas Lleras, quien ha estado gestando un acuerdo para que varios de los partidos políticos del país se unan en una coalición para negar las reformas que propone el actual gobierno de Gustavo Petro. Al parecer, esa es la razón por la que Quintero publicó un mensaje generó todo tipo de reacciones.

A través de su cuenta oficial, el mandatario de los medellinenses publicó un mensaje que generó múltiples reacciones y entre ellas le dijeron que “Ojalá te diera un coscorrón”.

Lo que le dicen a Daniel Quintero por mensaje contra Germán Vargas Lleras

“Vargas Lleras es todo lo que no somos ni queremos ser”, escribió Daniel Quintero a través de su cuenta de Twitter.

Vargas Lleras es todo lo que no somos ni queremos ser. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 30, 2023

A lo que Vargas Lleras le respondió: “Usted no es una persona honesta, es mediocre, tramposo, corrupto e incompetente. Es el peor ejemplo reciente en la política. A su lado, Roy y Benedetti son caballeros decentes. Una vez acabe su fracasada alcaldía irá directo a la Picota con los del Pacto. ¡Medellín lo repudia!”.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron: “Ojalá te diera un coscorrón”, “Se nota, Vargas Lleras hizo un millón de casas y ustedes en 4 años no han pegado ni un adobe”, “Lo dices desde tu posición de supuesto “progresista”, mientras amasas fortuna para los Quintero Osorio y co. ¡Y Medellín que se joda! ¿Necesitas alguna otra explicación?”, “Que usted lo diga quiere decir que @German_Vargas es todo lo que está bien! Después de usted no hay nada peor, se lo aseguro” y “Quintero Calle es todo lo que aborrecemos los que creemos en la libertad. Es todo lo que no queremos como sociedad para una ciudad grande como Medellín”.