La controversial respuesta de Daniel Quintero sobre resultado de encuesta de Invamer

Este jueves, 29 de junio, se conoció el resultado de la encuesta que mide la favorabilidad de los alcaldes en el país y nuevamente Daniel Quintero Calle no salió muy bien parado, de hecho, es el mandatario más impopular en los últimos 29 años en Medellín. Sin embargo, Quintero no se guardó nada y publicó una contundente respuesta a través de sus redes sociales.

La encuesta realizada por Invamer Poll indicó que el alcalde de Medellín tiene una desfavorabilidad que llegó al 67%, subiendo 10 puntos en comparación con la medición que se realizó hace dos meses, cuando reportó el 57%.

Puede leer: Es falso que se vayan a congelar las tarifas de la energía, tal como lo prometió Daniel Quintero

Respuesta de Daniel Quintero a encuesta que revela su desfavorabilidad

El mandatario se pronunció a través de su cuenta de Twitter con una respuesta que generó múltiples reacciones.

“A propósito de las encuestas… ¡En mi campaña para la alcaldía de Medellín no gané ninguna encuesta… fui elegido!”, escribió el alcalde Quintero.

A propósito de las encuestas… ¡En mi campaña para la alcaldía de Medellín no gané ninguna encuesta… fui elegido! — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 29, 2023

Los usuarios de internet no se guardaron nada y así le respondieron: “Con esa misma lógica, entonces ya tiene ganadas la elecciones su cuñado? No estar por demás repasar Probabilística”, “Le corrijo eso fue una equivocación, todos los seres humanos tenemos errores, pero esto fue una desgracia para Medello, feliz día mi brother”, “Ganó gracias a las encuestas que lo pusieron de segundo y su estrategia fue mostrar que era el que más opciones tenía de ganarle al de Uribe, amparado en las encuestas, sin ellas no hubiera ganado” y “Creo que hasta usted puede entender que va mal”.

“Ah, mira, alguien que quiere presumir de su “éxito”. Pero tranquilo, las encuestas no lo son todo. A veces, el pueblo se equivoca y elige a alguien... inesperado. ¡Enhorabuena, supongo!” y “En esa época usted era un desconocido al que muchos vieron como una opción de cambio ya que hizo creer a todos que era pobre e independiente, hoy la ciudadanía lo conoce, ya se dieron cuenta que de independiente no tenía nada, es el alcalde con más jefes políticos y desde Bogotá lo dirijen, por ese motivo llenó la administración de rolos, de corrupción y una ciudad que era ejemplo hoy en día la convirtieron en un basurero. Si quiere hacerse pajazos mentales allá usted, pero téngalo por seguro que en medellin solo lo quieren sus contratistas y secuaces.