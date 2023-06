Karma: fletero intentó robar un conductor en un semáforo, resultó ser agente del CTI y le dio de baja

Este miércoles, 28 de junio, en inmediaciones de la plaza La Minorista de Medellín se registró un caso de fleteo en el que la victima se defendió y le disparó. El presunto ladrón terminó tendido en el suelo y sin vida. Al parecer, a quien pretendía robar a los dos ocupantes del vehículo, que serían miembros de la Policía Nacional.

A través de las redes sociales se conocieron las imágenes del hecho, en el que la motocicleta quedó contra el vehículo que pretendían robar.

Fletero murió cuando intentó robar a pasajeros de un vehículo

De acuerdo con Denuncias Antioquia, los dos ocupantes del vehículo, que pretendía robar el fletero, pertenecen a la Policía Nacional.

“El lesionado no tiene identificación, tienes unos 20 a 25 años, presentó exposición de masa encefálica, herida en la zona frontal lado izquierda sin orificio de salida, en el momento está en unidad de reanimación”, es la información preliminar a la que tuvo acceso PUBLIMETRO COLOMBIA.

Nos reportan fletero dado de baja en la glorieta de la minorista. Sujeto en motocicleta pretendían hurtar a los del vehículo quienes estaban armados y reaccionan contra el fleteo. Se le halló un arma de fuego. @PoliciaMedellin en el sitio @sebaslopezv @seguridadmed pic.twitter.com/YZv4dsC9M4 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) June 28, 2023

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron: “con un CAI a media cuadra, ¡tome pa’ que lleve!”, “Así es que es, darle balín a todas esas ratas”, “Noticias que me encanta ver” y “Qué belleza así tiene que ser”.

Por el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el hecho en particular; sin embargo, se espera que los policías que se encontraban de civil en el momento del hurto, se presenten ante las autoridades judiciales competentes, para que puedan demostrar que se trató de un caso de defensa propia, el cual debe cumplir con la normatividad que existe en el país y que es demostrable para que no sean judicializados por homicidios culposo, sino que logren ser eximidos de responsabilidad penal.