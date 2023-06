Agente de tránsito logró evitar que un ciudadano atentara contra su vida al querer saltar de un puente

Este miércoles, 28 de junio, en plena hora pico en Medellín, una agente de tránsito logró evitar que un hombre saltara de un puente. La mujer logró acercarse y convencerlo y bajarlo de las barandas en donde estaba a punto de caer.

Con palabras cariñosas la agente de tránsito logró convencer al hombre a que no atentara contra su vida y se bajara de la baranda.

Agente de tránsito logró evitar que un hombre atentara contra su vida

A través de las redes sociales se conocieron las imágenes en las que una mujer agente de tránsito logró evitar que un hombre atentara contra su vida y la de otros transeúntes al pretender saltar del puente de la 10 con avenida Regional.

“¿Y no tienes a nadie más? Pero ven, hablemos. Es que a mí me da miedo que te me sueltes. Venga negro, yo le colaboro y le ayudo a salir de ahí”, eran las palabras de la uniformada, mientras el hombre le respondía, pero es inaudible.

Luego, la agente insiste en convencerlo diciéndole “venga hablemos acá. Mor vea, te me vas a tirar de aquí y te vas a aporrear, si caes desde aquí no te va a pasar nada, solo te vas a aporrear. Entonces, qué bobada, vas a resultar bien herido. Salte de ahí, te doy la mano. Venga. Yo le ayudo a solucionar. Venga miramos una solución.

En ese momento se escucha que él le dice: “no tengo trabajo. No tengo nada”. A lo que la agente le responde: “Pero, podemos mirar. La vida tiene solución. Lo único que no tiene solución es lo que estás pensando negro. Venga pues negrito”.

Finalmente, la agente logró convencer al hombre y se bajó del puente.

¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda, algunas se encuentran en nuestro círculo cercano, pero otras están disponibles a cualquier ciudadano.

Entre el primer grupo podemos encontrar apoyo en los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza. En el segundo incluimos a las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), centros de escucha, zonas de orientación escolar y universitaria, y a los líderes espirituales, entre otras alternativas.

Signos de alarma de conducta suicida:

Esté atento si observa alguno de los siguientes comportamientos en una persona.

Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año Alteraciones emocionales graves Desesperanza Agitación o extrema violencia Conducta poco comunicativa Aislamiento social

