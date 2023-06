“Cuánto me cobran para poner pantallas gigantes”: Daniel Quintero para final Millonarios vs Nacional

Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, publicó un mensaje con el que pregunta cuánto le costaría poner varias pantallas gigantes en la ciudad para la final Millonarios vs Nacional que se disputará el próximo sábado 24 de junio. El mandatario señaló los lugares en los que desearía poder transmitir el partido. Sin embargo, aún no se sabe cuál será la respuesta del canal que tiene los derechos de transmisión.

Luego que se disputara el partido de ida de la final del fútbol colombiano en Medellín, este miércoles 21 de junio, en el que empataron los equipos, se genera mayor expectativa con lo que sucederá el próximo sábado.

Quintero quiere poner pantallas gigantes para la final Millonarios vs Nacional

“Señores @WinSportsTV, cuánto me cobran para poner pantallas gigantes de la final en la 68, Provenza, Parque Lleras y Plaza Botero y por qué tan caro”, escribió el alcalde en su cuenta de Twitter.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron: “¿Cuanto me cobran? Convencido de que el presupuesto de la ciudad es suyo. Frívolo y corrupto, usted será el peor recuerdo que tendrá nuestra ciudad”, “Populismo pago con impuestos para que los parásitos como tu se vuelvan populares. Pan y circo ah!… y prostitución. Eso es Quintero”, “¿Pa’ eso si tiene Plata? Pero para arreglar las iluminarias dañadas de la ciudad ¿no? Para el PAE no hay dinero, ¿pero para pagar pantallas gigantes sí?” y “Tan lindo, quieres ver a Millos campeón en pantalla gigante por todo Medellín”.

“Cuándo será que el fútbol vuelve a ser público, dónde no se pagaba por ver un partido, cuando solo era prender tv en canal nacional y listo todos felices... pero NO, ahora lo tienen como negocio y bien malo por cierto” y “Por favor sin delay alcalde, no vaya a ser que en otras partes canten los goles primero que allá. Porque win online tiene mucho retraso”.