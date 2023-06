¿Atinará? Vidente argentino dio su pronóstico sobre el resultado de la final Millonarios vs Nacional

Vidente predice resultado partido Millonarios vs Nacional (Captura de video.)

A pocas horas de iniciarse la final con el partido de ida entre Millonarios vs Nacional, se conocen las predicciones un reconocido vidente argentino que le ha atinado a los resultados de importantes encuentros deportivos. A través de las redes sociales hizo la lectura de las cartas, con las que logra determinar cuál de los dos equipos será el ganador de este primer paso de la gran final.

El vidente, que hace sus predicciones a través de su cuenta de TikTok conocida como SkorpionTarot, leyó el Tarot para determinar cuál será la suerte que acompañará este partido de ida de la gran final del fútbol colombiano.

Predicción de la final Millonarios vs Nacional

“La predicción de Atlético Nacional y Millonarios. Vamos a sacar las cartas para Atlético Nacional, siete de oros es una carta positiva, cinco de bastos, complicaciones; aparecen el rey de espadas, un partido inteligente y el hierofante, calma ante todo”, se le escucha decir al vidente en la primera parte del video.

Luego inicia la lectura de Millonarios y dice: “La torre, algo negativo va a pasar en este partido, al parecer, el seis de copas, la celebración podría ser. Aparece la estrella y el rey de oros, así que muy buenas cartas, muy, muy parejo. Se prioriza la paridad entre ambos, pero la energía está levente para el local, pero se prioriza la paridad”.

Los usuarios de internet no se guardaron nada y se pronunciaron ante la predicción: “No pues, con la canción de fondo ya se veía por dónde iba la cosa”, “Gracias maestro, el campeón porfa”, “la verdad los dos están igual ambos equipos con nóminas regulares, sin jugadores crack. Colombia lleva años que no tiene equipos grandes en fútbol”, “Profe quedé en dudas. Pero sé que Atlético Nacional ganará” y “Eso lo sabemos que el local lleva la ventaja, y no soy brujo”