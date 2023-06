Nuevo capítulo: Álex Flórez protagoniza otro escándalo por su título de abogado

Álex Flórez, senador del Pacto Histórico, partido de gobierno, no deja de protagonizar escándalos y ahora el que se le suma a su carrera política tiene que ver con su diploma de abogado. Cabe recordar que el senador está suspendido por ocho meses por el hecho bochornoso que protagonizó borracho en Cartagena y en el que agredió verbalmente a policías.

Ahora se abre un nuevo capítulo, en el que el medio CasaMacondo asegura que aunque en la hoja de vida que entregó en la Secretaría General del Senado dice que es abogado desde el 2021, comprobaron que no se ha graduado.

Álex Flórez no se habría graduado de abogado

El medio asegura que comprobó con la Universidad de Medellín, en donde habría estudiado, que el senador no ha recibido el título de abogado, como se asegura en su hija de vida.

“Álex Flórez inició su carrera de política electoral en Medellín, de la mano de Daniel Quintero, con las banderas del movimiento estudiantil del 2018 que paralizó varias ciudades, representando a la Universidad de Medellín, a la que llegó a estudiar Derecho en el 2014: «Ya terminé materias, pero aún no me he podido graduar por pobre y no tener los recursos para pagar los derechos de grado», le dijo al extinto periódico El Mundo antes de su posesión como concejal el 2 de enero del 2020″, indica el informe realizado por dicho medio.

Además, Flórez no diligenció la hoja de vida en el formato que exige la función pública, “sino que envió una en la que aparece sonriendo con su mano extendida y empuñando un lápiz. En el documento se lee que es bachiller del Liceo Panamericano Campestre (2006) y abogado de la Universidad de Medellín (2021). Lo último es falso, y no por pobre, sino por no haber entregado aún el trabajo de grado”, agrega la investigación.

Por el momento, no se conoce pronunciamiento del senador suspendido del Pacto Histórico.