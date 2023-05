Senador Álex Flórez fue sancionado por la Procuraduría: protagonizó escándalo estando borracho en Cartagena

La Procuraduría General de la Nación sancionó al congresista Álex Flórez, por haber llamado “asesinos” a un grupo de policías en Cartagena de Indias, el año pasado. El hombre responsabilizó a los uniformados de haber asesinado jóvenes en Chocó, hechos que son falsos. Al parecer, todo ocurrió cuando el reconocido personaje se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La Sala Disciplinaria de Instrucción formuló cargos contra el senador del Pacto Histórico. Esto por el escándalo en el que atacó a un grupo de policías en la madrugada del 2 de septiembre del año pasado, en el Hotel Caribe, de Cartagena. El senador calumnió a los policías llamándolos asesinos.

El senador incurrió en una falta disciplinaria. Todos los servidores públicos tienen prohibido dar expresiones calumniosas e injuriosas a otros funcionarios; y él sabía lo que estaba haciendo. Por esto, decidieron suspenderlo durante ocho meses en sus funciones. Esta decisión que queda así hasta que la revise el Consejo de Estado.

“Acepto la responsabilidad los hechos que aquí se me indilgan. Ese no es el ejemplo que le corresponde dar al Congreso de la República, ni a quienes hacemos parte, acepto la responsabilidad de la sanción, me la merezco. Nadie está por encima de la ley y eso me incluye a mí, haremos uso del recurso de apelación, no para pedir que se me retire la sanción, sino para invitar a la señora procuradora a revisar el tiempo de la sanción”, manifestó Flórez a los medios de comunicación.

El hombre tuvo que salir a ofrecer disculpas por lo sucedido. Sin embargo, la procuradora le recalcó su comportamiento inadecuado.

“Para la Sala las pruebas acreditan que el senador atribuyó falsamente a tres patrulleros el hecho delictivo del homicidio de tres jóvenes en el corregimiento del Chochó, al llamarlos asesinos”, manifestó la procuradora Andrea Nataly Bermúdez a Flórez del Ministerio Público.

Así fue el escándalo