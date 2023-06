“Soy el alcalde de Medellín, no un dictador”: Quintero a Luis Carlos Vélez por apoyar película que deja mal a Medellín

El periodista Luis Carlos Vélez publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter para referirse a la película francesa sobre Medellín, que fue apoyada por la Alcaldía y que según él es una producción que se burla y estigmatiza a la ciudad. Ante el comentario, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle, se pronunció y le dijo que él no era un dictador.

“Acabo de ver los primeros 10 minutos de la película francesa Medellín en @amazon, sentí nauseas, vergüenza y repudio. Lamentable que la propia alcaldía de @QuinteroCalle se hubiera prestado para burlarse y estigmatizar a su ciudad. Que tristeza por una ciudad que ha sufrido tanto…”, escribió el periodista.

Daniel Quintero Calle le respondió a Luis Carlos Vélez

El alcalde de inmediato le respondió a Vélez asegurando que no es un dictador.

“Luis Carlos, yo soy el Alcalde de Medellín, no un dictador. ¿Quisieras que revise cada guion para borrar aquí y allá lo que no me guste? La historia no se cambia así, sino con resultados. En relación a los permisos, la Alcaldía los entregó en atención a la financiación pública que recibió la película por parte del entonces Gobierno Duque. No le tires muy duro a él”, contestó el mandatario de los medellinenses

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar. “Es tan mala la película que Medellín ya tiene mar. Quintero y el Gobierno poniendo su sello: Mentira”, “Mejor así, y que deje de venir tanto turista. Los arriendos están carísimos por la gentrificación” y “No hay derecho! Mucho han hechos sus habitantes, sus empresarios, sus artistas, para cambiar la imagen de Medellín! Absurdo que la Alcaldía de la ciudad patrocine este tipo de cosas. Qué vergüenza!”.

“Siempre he sido enemigo de que el Estado colombiano financie le cine extranjero que se realiza aquí. Muchos realizadores colombianos nos quedamos con la mano estirada esperando apoyo suficiente para nuestros proyectos”, “Casi nunca estoy de acuerdo con Quintero en nada. Hoy es uno de esos raros días” y “Esa es la ciudad que te gusta, la que han promovido la que está ante sus narices y que parece les reditua jugosas ganancias a todos los políticos y pseudo empresarios del mundito del entretenimiento”.