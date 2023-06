Buscan al delincuente que robó y agredió a pareja de polacos en Medellín, hay recompensa

Una pareja de turistas de origen polaco fue víctima de la delincuencia en Medellín. Sucedió mientras hacían un recorrido por el cerro El Volador, al norte de la ciudad. Con lo que no contaba el delincuente era con que su rostro quedaría claramente identificado en el momento en el que ellos realizaban el video. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ante las imágenes que se viralizaron decidió ofrecer una millonaria recompensa.

En el video que se conoció a través de las redes sociales, la pareja de turistas polacos está grabándose mientras suben el cerro El Volador y de un momento a otro aparece el sujeto que sin mediar palabra y por la espalda los agrede.

Recompensa por delincuente que robo y agredió a pareja polaca

El mandatario de los medellinenses publicó a través de su cuenta de Twitter la oferta de la recompensa por 10 millones de pesos por información que permita dar con la captura del delincuente.

“He pedido a mi General Acevedo la máxima atención para dar con la captura de este ladrón. La Alcaldía ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que nos permita su inmediata captura y judicialización”, escribió el mandatario.

He pedido a mi General Acevedo la máxima atención para dar con la captura de este ladrón. La Alcaldía ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que nos permita su inmediata captura y judicialización. pic.twitter.com/QjabXh7wtC — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 4, 2023

Los usuarios de internet de inmediato comentaron el caso. “Entre el cerro el volador y el cerro Nutibara (pueblito paisa) no se sabe cuál está más descuidado en seguridad, eso de los hurtos es de diario, pero como fue a extranjeros si se alborotan”, “Gracias alcalde, Medellín es una ciudad hermosas y pujante no debemos dejarla dañar, que se sienta nuestra lucha por la ciudad”, “Para la próxima y evitar estos hechos, movilice o ponga a trabajar a la Policía en estos senderos y otros que se frecuente para tal actividad” y “Alcalde esto ha pasado toda la vida en ese lugar. A este cerro literal no se puede ir. Pero. ¿tenían que ser extranjeros para ahora sí hacer algo?”.