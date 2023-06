Daniel Quintero contó a dónde irán los 10 millones que ofreció por identificar al ‘agresor’ de la candidata en Cali

Tras toda la polémica que surgió en el país al ver el ataque machista que sufrió la candidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, intervino y ofreció 10 millones de recompensa por el agresor.

Sin embargo, gracias a esta recompensa él terminó descubriendo el montaje que la candidata y su equipo de campaña hicieron.

“La violencia machista es una realidad que le cuesta la vida a muchas Colombianas cada año. Lamento haber caído en la trampa porque esto termina minimizando y vanalizando los miles de casos reales. La candidata Catalina Ortiz debe responder por este montaje que nos engañó a todos”, dijo el alcalde desde Twitter.

Y agregó: “Quien me dio la información con pruebas adicionales me ha pedido anonimato y donar la recompensa a una fundación contra la violencia de género. Acordé con Deninson que lo haré yo para una fundación en Medellín, mientras que él lo hará para una fundación en Cali”.

De esta manera, los 10 millones de pesos quedarán en manos de una fundación que proteja a las mujeres contra la violencia machista.

El alcalde también se refirió a la versión de la candidata, quien asegura que ella no sabía nada y que todo lo planeó su equipo a sus espaldas.

Entonces, Quintero dijo:

“Señora Catalina Ortiz, la fuente que me dio la información confirmó no sólo que el montaje fue planeado con usted, sino que además usted participó en tareas para ocultar al “agresor” y que no fuera descubierto por los medios. ¿Le suena Roldanillo?”.

Al parecer, ella sí tenía conocimiento del montaje y habría hecho lo posible por mantenerlo oculto. Sin embargo, este jueves Ortiz aseguro públicamente que nunca supo nada.