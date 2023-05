Le recuerdan a Quintero las palabras con las que elogiaba la gestión en Medellín de Federico Gutiérrez

A través de las redes sociales le sacaron un video a Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, en el que elogiaba la gestión de Federico Gutiérrez, incluso, le pedía que lo acompañara durante estos cuatro años. Las imágenes aparecieron, luego que el mandatario criticara al exgobernador encargado de Antioquia, Luis Suárez y actual candidato a la Gobernación del departamento.

En las imágenes aparecen juntos en una presentación y Federico Gutiérrez solo lo escucha los elogios que salen de la boca de Daniel Quintero Calle, que hoy a pocos meses de entregar su mandato, parecen irreales.

Puede leer: Daniel Quintero ofrece 10 millones de pesos de su sueldo para identificar al agresor de candidata en Cali

Daniel Quintero elogia la gestión de Federico Gutiérrez en Medellín

En la intervención se le escucha decir en la primera parte: “hablo por millones de medellinenses que agradecen su gestión durante estos 4 años usted ha trabajado por Medellín, usted se la ha jugado por Medellín en la calle solo hay reconocimiento, hablo con conocimiento de causa, cuando uno recorre las calles de la ciudad se encuentra eso, el cariño hacia usted, hacia su gestión”.

Luego agregó que: “Yo quiero pedirle que en estos 4 años de mi gobierno usted nos acompañe con su consejo. Usted sabe mucho de la ciudad, ama esta ciudad”.

El video aparece como respuesta al mensaje publicado por Quintero en su cuenta de Twitter en el que criticó al actual candidato a la Gobernación de Antioquia, Luis Suárez.

Lo que escribió fue: “Los viejos políticos nos enseñan cómo se hace la política: Un día aquí con el futuro y la esperanza, al otro con Petro y su Gobierno, y ahora compitiendo por ver cual es el más uribista”.

Sin embargo, esto fue una respuesta a la publicación de Suárez en el que indica que se arrepintió de haberle dado su voto a Quintero.

“Como muchos ciudadanos en 2019 me equivoqué al creer en una falsa esperanza. No me siento representado por el alcalde ni sus políticas. Mi propuesta es una ciudadanía UNIDA a favor de la vida, la seguridad total y las oportunidades”, escribió Suárez.