Ladronas cero creativas: escondieron lo robado en sus partes íntimas

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se observan a varias jovencitas que se encontraban dentro de un inmueble y que eran señaladas de haberse robado dos cadenas de oro. Según se conoció, una de ellas se habría introducido las joyas dentro de sus partes íntimas para lograr escapar. El hecho se habría registrado en el exclusivo barrio El Poblado de Medellín.

En las imágenes que se conocieron, se observa a por lo menos seis jovencitas que, inclusive, podrían ser menores de edad por su apariencia.

Sorprenden a jovencitas que roban joyas en El Poblado

De acuerdo con las imágenes que compartió la cuenta oficial de Denuncias Antioquia, los hombres que estaban con las jovencitas las sorprendieron luego de haberse robado dos cadenas de oro.

El mensaje que acompañaba la publicación decía: “estas señoritas del vecino país se hurtan 2 cadenas en El Poblado, las tenían en sus partes íntimas”.

Usuarios de internet se pronunciaron al conocer la imágenes. “Yo sé que no es generalizado y qué ha de haber venezolanos buenos, honrados y trabajadores, pero desafortunadamente me he cruzado con los peores, de allí es que ando prevenido con ellos y la verdad mantendré mi distancia”, “Acaso que esperaban de semejantes gaminas, se salvaron fue de una ETS”, “Pero se fueron de remate con ellas a bailar y soplar” y “Se ven muy serias y respetuosas las muchachitas”.

“Para qué llevan mujeres para sus viviendas sin conocer jaja, pero lo mejor es el léxico ya se sabe porqué”, “De verdad que se meten con cualquier cosa ahí se ve la clase de gaminas que son, todavía no se dan cuenta que de venezuela sacaron toda la suciedad y acá como somos recicladores los recibimos” y “Pues sin ánimos de ofender de verdad porque pues somos mujeres, pero ya va, o sea, no estás viendo el tipo de viejas que se ven? Y ¿tener el descaro de llevarlas a tu casa? Ya va ¿Todo bien con estos manes? Por un polvo, gas, en serio”